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Военное обозрение

Китай готовится продать называемую альтернативой «Искандера-М» ракетную систему SY-400 африканскому государству

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Источник изображения: topwar.ru

Недавно стало известно, что Китай договаривается о продаже своей системы баллистических ракет малой дальности SY-400 Алжиру. Это уже не первый случай, когда североафриканское государство обращается к Китаю за покупкой оружия.

Хотя Алжир на протяжении многих лет является покупателем российского оружия, Пекину иногда удается успешно продавать свои системы. Например, только в этом году Алжир закупил у Китая пять разведывательно-ударных беспилотников CH-5, а также 120-мм китайский самоходный миномет. Ранее, в 2020 году Алжир приобрёл китайские противотанковые комплексы Red Arrow-12, также известные как HJ-12. В 2018 году Китай продал североафриканской стране пять CH-3 и пять CH-4.

Учитывая всё это, вероятность контракта по покупке Алжиром китайских ракетных систем достаточно высока. SY-400 является последней разработанной модификацией ракет Weishi, разработка и серийное производство которых началось в 1980-х годах.

SY-400 может нести либо две ракеты BP-12A с дальностью полета 400 км, либо 12 трёхсотмиллиметровых ракет PHL-03. Система была впервые представлена в 2018 году, и Китай определил ее как высокоточную систему с малым радиусом действия. Можно сказать, что SY-400 является в какой-то степени конкурентом российской системе «Искандер-М», как более дешевая альтернатива.

SY-400 очень прост в обслуживании, когда он находится в арсенале и не используется. В отличие от других подобных систем баллистических ракет, ракетные контейнеры устанавливаются непосредственно на шасси, и ракеты могут находиться в них годами. Ракеты BP-12A и PHL-03 могут использовать боевые части разных типов. SY-400 производит вертикальные пуски.

Технология наведения ракеты в системе баллистических ракет — GPS/INS. Ракета использует низкую скорость снижения для увеличения дальности полета. Несколько ракет могут быть направлены на разные цели. Боеприпасы SY-400 имеют четыре поверхности управления и стабилизационеое оперение.

Система описываемых баллистических ракет монтируется на шасси Wanshan 8x8. По характеристикам такое шасси позволяет легко транспортировать баллистическую систему в труднодоступных районах с различным покрытием.

К этой новости, как всегда, очень ревностно отнеслись западные страны. Ведь что касается продажи оружия. В этом, как и во многом другом, Вашингтон пытается доминировать. А в данном случае продавцом оружия выступает Китай – страна, которую в Белом доме, не скрывая, в последнее время называют основной угрозой.

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Страны
Алжир
Китай
США
Продукция
SY-400
Искандер
СН-4
Проекты
2020-й год
БПЛА
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