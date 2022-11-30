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Военное обозрение

В Минобороны Украины сообщили о переброске российских ЗРК «Тор-М2» в Белоруссию

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Источник изображения: topwar.ru

Россия продолжает перебрасывать в Белоруссию военную технику и личный состав, постепенно наращивая группировку войск на территории республики. В Министерстве обороны Украины очень внимательно следят за ситуацией, не исключая, что совместная российско-белорусская группировка нанесет удар с северного направления.

Россия перебросила в Белоруссию зенитные ракетные комплексы Тор-М2, на станцию Лесная Брестского отделение Белорусской железной дороги прибыло не менее 15 зенитных комплексов. Эшелон был сформирован в Ейске. По данным украинской разведки, станция Лесная активно используется для разгрузки российской военной техники, прибывшей в Белоруссию.

Предполагается, что вновь прибывшие в республику зенитные комплексы могут быть использованы для прикрытия военных объектов, где разместились российские войска, а при возможном наступлении - для прикрытия наступающих войск от действия украинской авиации.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что Россия сконцентрировала на территории Белоруссии примерно 9 тысяч военнослужащих, а также военную технику, включая танки, БМП-БТР и артиллерию. Данного количества недостаточно для проведения полноценного наступления с северного направления, но к россиянам могут присоединиться и белорусские военные, якобы до 15 тысяч. Как предполагают в Киеве, такой вариант вполне возможен. Совместная группировка из 25 тысяч военнослужащих, усиленных бронетехникой и с поддержкой с воздуха, способна прорвать возводимую ВСУ на границе с Белоруссией оборону.

Пока же Генштаб ВСУ вынужден держать на северном направлении значительные силы, хотя и не наблюдает приготовлений к наступлению со стороны белорусской территории.

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Продукция
Tор-М2
Проекты
Тор ЗРК
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