В Лаосе начались совместные с Россией учения "Ларос-2022"

Танки Т-72МС армии Лаоса в ходе совместных российско-лаосских учений "Ларос-2019" на лаосском полигоне Бан Пэн, декабрь 2019 года.

В тренировках примут участие военнослужащие танковых, мотострелковых подразделений и подразделений усиления Восточного военного округа

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. В Лаосской Народно-Демократической Республике состоялась торжественная церемония открытия совместных российско-лаосских учений "Ларос-2022", в которых принимают участие военнослужащие танковых, мотострелковых подразделений и подразделений усиления Восточного военного округа (ВВО) и Народной армии Лаоса. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

"Ежегодные учения проходят под лозунгом "Плечом к плечу за мир и безопасность", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы ВВО, в церемонии открытия учений приняли участие представители командования военного округа и общевойскового объединения, а также руководство Генштаба армии Лаоса, военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений обоих государств. Генералы и офицеры штаба руководства пожелали участникам учения успехов и качественной отработки всех этапов запланированных мероприятий.

"Целью проведения совместных учений "Ларос-2022" является развитие дружбы между двумя братскими народами и вооруженными силами государств. Военное сотрудничество позволяет совершенствовать оборонный потенциал двух стран", - отметил заместитель начальника Генштаба армии Лаоса генерал-лейтенант Пхансэнг Бунпхан.

В свою очередь от российской стороны к участникам и гостям учений обратился старший оперативной группы от ВВО генерал-майор Владимир Куликов. "Эти совместные учения становятся традиционными. Уже в третий раз наши подразделения в единых боевых порядках отработают совместные действия по проведению контртеррористической операции под девизом "Плечом к плечу за мир и безопасность", - сказал он.

После завершения церемонии открытия учений военнослужащие танковых, мотострелковых подразделений и подразделений усиления обеих стран осуществили марш на танках Т-72БМС в район проведения практических мероприятий.