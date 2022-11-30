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ТАСС

Reuters: Блинкен намерен объявить о помощи Украине в восстановлении энергоснабжения

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Представитель Госдепа сообщил, что США работают с коммунальными службами и поставщиками соответствующей техники

ТАСС, 29 ноября. Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник в ходе заседания новой координационной группы по вопросам энергетики в столице Румынии Бухаресте намерен объявить о предоставлении Украине помощи для налаживания работы поврежденной энергетической инфраструктуры. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Государственного департамента.

По словам чиновника, Блинкен собирается "сообщить о том, что Соединенные Штаты смогли собрать", и о "планах по доставке этого оборудования на Украину как можно скорее в течение следующих нескольких недель".

Как сообщил представитель Госдепа, США работают с коммунальными службами и поставщиками соответствующей техники, а также с европейскими странами, чтобы найти оборудование для восстановления линий электропередачи на поврежденных объектах. Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон призывает другие страны принять аналогичные меры.

В Киеве 28 ноября состоялась встреча министров иностранных дел Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии, на которой главы ведомств обязались поддержать Украину в подготовке к зиме и восстановлении ее энергетической инфраструктуры. На брифинге по итогам встречи глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал системы противовоздушной обороны и трансформаторы главными элементами, необходимыми Киеву для восстановления энергетической системы страны.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июня заявил, что Украине предстоит пережить "самую сложную зиму за все годы независимости", поэтому временно будет прекращен экспорт газа и угля. Премьер-министр Денис Шмыгаль рекомендовал "готовиться к самому сложному в истории Украины отопительному сезону". По его данным, почти 50% энергосистемы страны выведено из строя.

В Бухаресте 29-30 ноября пройдет двухдневное глав внешнеполитических ведомств 30 стран - членов НАТО, в центре повестки которого значится конфликт на Украине и усиление поддержки Киева. 

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Швеция
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