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Известия.ru

Появились кадры запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б»

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Кадрами запуска поделилось Минобороны РФ во вторник, 29 ноября.


После старта ракета была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

Ранее, 28 ноября, ВКС РФ провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны России. Впоследствии аппарат ракеты был выведен на орбиту. Спутнику присвоен порядковый номер «Космос-2564».

Отмечается, что после выведения на орбиту космического аппарата офицеры Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС внесли сведения о нем в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте.

Предыдущий запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником был произведен с космодрома Плесецк 2 ноября. В тот же день спутник был выведен на орбиту.

Ранее, 22 октября, на космодроме Восточный состоялся пуск ракеты «Союз-2.1б» с первым спутником орбитальной группировки «Сфера» — «Скиф-Д» — и тремя спутниками «Гонец-М». Это был первый пуск в 2022 году с космодрома Восточный и первый для «Союза-2» на новом топливе, а также ракета-носитель впервые была заправлена нафтилом во всех ступенях.

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Фрегат РБ
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Проекты
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Союз-2 РН
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