TAC: Украина стала очагом напряженности в 2004 году

Украина всегда была расколотой — Запад и Восток перетягивали страну словно канат, пишет TAC. По мнению автора статьи, очагом напряженности Украина стала задолго до начала российской СВО.

Тед Снайдер

Эта борьба между Востоком и Западом началась задолго до российской спецоперации.

Украина всегда была расколотой страной. Северо-запад и центр когда-то входили в состав Речи Посполитой, а затем Австро-Венгерской империи, и поэтому всегда смотрели на запад, на Европу. Юго-восток, издавна являвшийся составной частью Российской империи, всегда был развернут лицом на восток в сторону России. Исторически Западная Украина на президентских выборах голосовала за кандидатов с ориентированной на Запад политикой, а Восточная отдавала голоса президентам, чья политика была пророссийской. Так страна стала похожа на канат, который тянули в разные стороны, рискуя разорвать Украину на две части.

Этот разрыв оказался полным драматических событий, а произошел он в 2014 году после профинансированного и поддержанного США переворота. В ходе тех событий благоволившего к России президента планировалось заменить другим человеком, выбранным США, а затем вовлечь Украину в сферу безопасности Европы и НАТО.

Условия для переворота сформировались в момент, когда Украине предстояло сделать выбор в пользу экономического альянса с Евросоюзом либо Россией. В полном соответствии с географией и историей украинцы разделились на две почти равные части. Когда США и ЕС отвергли предложенное Путиным решение совместно помочь Украине, и заставили ее выбирать, началось роковое для нее перетягивание каната.

Предложение Брюсселя де-факто подразумевало членство в НАТО в экономической обертке. Заслуженный профессор Принстонского университета и исследователь России Стивен Коэн (Stephen Cohen) писал, что предложение Евросоюза "включало положения о политике безопасности ... которые явно должны были подчинить Украину НАТО". Эти положения обязывали Киев "придерживаться европейской политики в военной сфере и в вопросах безопасности". В статье 4 Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной было сказано, что оно будет содействовать "постепенному сближению в вопросах внешней политики и безопасности с целью все большего вовлечения Украины в европейскую сферу безопасности". В статье 7 соглашения говорилось о сближении в области безопасности и обороны, а статья 10 гласила, что стороны будут использовать "потенциал военно-технического сотрудничества".

В результате последовавшего переворота США отобрали и привели к власти президента, который смотрел на Запад, возлагая надежды на Европу и Америку. Теперь, когда Украина была втянута в сферу американского влияния, Путин отказался от политики уступчивости, которую Россия проводила после холодной войны, и стал оказывать сопротивление однополярному миру под руководством США. Россия аннексировала Крым, а потом началась гражданская война между Донбассом на востоке Украины с одной стороны, и Киевом и Западной Украиной, с другой.

Но страна превратилась в очаг напряженности задолго до этих событий.

Теоретически всегда было известно, что Украина потенциально является горячей точкой. Именно поэтому в одном американском документе для служебного пользования от 1991 года рекомендовалось "отложить на более позднее время вопрос о присоединении Украины к программе связей с НАТО". В 1993 году Британия предупреждала советника Клинтона по национальной безопасности Энтони Лейка (Anthony Lake), что "расширение НАТО с включением в ее состав Украины станет нарушением самых ярких красных линий России". Активно настаивавший на расширении НАТО Ричард Холбрук (Richard Holbrooke) говорил, что "Украина, видимо, никогда не вступит в альянс".

Есть один полузабытый эпизод, который будет нелишне напомнить. Посол США в России Уильям Бернс (William Burns) докладывал своей начальнице Кондолизе Райс (Condoleezza Rice), что "вступление Украины в НАТО станет для российской элиты (и не только для Путина) самой яркой из всех красных линий... Я не нашел никого, кто не считал бы членство Украины в НАТО прямым вызовом российским интересам... Сегодняшняя Россия ответит на это".

Этот вопрос перешел из области теории в практическую плоскость в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте. Президент Буш, пытавшийся ускорить процесс принятия Грузии и Украины в НАТО, попросил участников саммита "подключить Грузию и Украину к Плану действий по членству". Его усилия заблокировали канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Николя Саркози. В качестве компромисса Грузии и Украине было гарантировано членство — но со временем. "НАТО приветствует евроатлантические устремления Украины и Грузии к вступлению в альянс. Сегодня мы согласны с тем, что эти страны станут членами НАТО".

Российское руководство четко дало понять, что расценивает это обещание как угрозу существованию России. Путин предупредил, что принятие Грузии и Украины в НАТО является "прямой угрозой" российской безопасности. Джон Миршаймер (John Mearsheimer) цитирует одного российского журналиста, написавшего, что Путин "впал в ярость" и предупредил: "Если Украина вступит в НАТО, она войдет в ее состав без Крыма и восточных регионов. Она просто распадется на части".

Еще до этого внутренняя политика Украины начала демонстрировать признаки приближающегося кризиса. На выборах в 2004 году Виктор Янукович, которого поддерживал склоняющийся в сторону России восток, боролся с Виктором Ющенко, пользовавшимся поддержкой западных регионов, которые тяготели к США и Европе. В предвыборной платформе Ющенко было отражено стремление к вступлению в ЕС и НАТО.

Путин ясно дал понять, что он за Януковича. Он поехал в Киев, чтобы поддержать его предвыборную кампанию. Он публично пожелал ему удачи. Он высоко оценил экономические успехи правительства Януковича. Как пишет биограф Путина Филип Шорт (Philip Short), "политический стратег Кремля Глеб Павловский отправился в Киев давать рекомендации его предвыборному штабу".

Первый тур закончился практически ничьей — 39,87 против 39,32 процента в пользу Ющенко. Второй тур прошел с вопиющими нарушениями и фальсификациями. Янукович одержал победу, но Верховный суд Украины отменил результаты голосования.

О вмешательстве режима Путина пишут много, а вот о помощи США Ющенко сообщается гораздо меньше. Филип Шорт пишет, что в год выборов на Украину ездили и Джордж Буш, и Генри Киссинджер, и Джон Маккейн, которые предельно ясно заявляли о предпочтительном для США результате. Буш, говорит Шорт, "отправил в Киев в качестве своего личного эмиссара председателя сенатского комитета по иностранным делам Ричарда Лугара". Он пишет, что Збигнев Бжезинский, работавший у Картера советником по национальной безопасности, дошел до того, что заговорил о "важности вызволения Украины из объятий России".

Выборы 2004 года превратились в перетягивание каната, в котором участвовали США и Россия. Именно тогда Украина впервые стала очагом напряженности и создала предпосылки для новой холодной войны. Пользовавшийся предпочтением Запада Виктор Ющенко победил на новых выборах. Путин тогда сказал: "Они крадут у меня Украину".