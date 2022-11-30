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ТАСС

Вучич считает, что действия российских военных на Украине стали успешнее

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Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Президент Сербии отметил, что конфликт в стране закончится нескоро

БЕЛГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Россия стала более эффективно действовать в рамках специальной военной операции на Украине. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич в понедельник в интервью телеканалу Pink TV.

Вучич считает, что конфликт на Украине закончится нескоро. Он объяснил это тем, что, когда многие предсказывали скорый исход конфликта в пользу украинской стороны, российские военные стали успешнее участвовать в боевых действиях. "Я не говорю, что было какое-то превосходство, наоборот, у них гораздо меньше союзников, чем у украинцев, гораздо меньше сильных союзников, чем у украинцев, но русские стали воевать лучше", - подчеркнул сербский лидер.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

После начала военной операции на Украине Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Сербский президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, готова оказывать гуманитарную помощь Киеву. 

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Сербия
Украина
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Путин Владимир
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