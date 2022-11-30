В Великобритании заявили, что считают важным продолжать оказывать военную помощь Украине

Глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли отметил, что в НАТО внимательно изучают, как можно укрепить оборону

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Великобритания считает, что страны - члены НАТО должны продолжать оказывать военную помощь Украине. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером заявлении главы МИД Соединенного Королевства Джеймса Клеверли в преддверии встречи руководителей внешнеполитических ведомств участников альянса в Бухаресте.

На фоне конфликта на Украине, "нарушающем мир в Европе, важно, что НАТО и ее союзники внимательно изучают, как можно укрепить оборону, чтобы сдерживать вызовы сегодняшнего дня", сказал Клеверли. "Мы едины в долгосрочной цели по поддержке Украины и дальнейшему усилению НАТО как оборонительного альянса", - добавил Клеверли. Встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО состоится в столице Румынии 29-30 ноября.

Затем Клеверли отправится в Лодзь в Польшу, где пройдет заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Отмечается, что глава Форин оффиса укажет на необходимость обеспечения присутствия ОБСЕ на Украине, а также заявит о намерении Лондона "изолировать Россию" в связи с "дестабилизирующими действиями в Европе". Ранее стало известно, что МИД Польши отказал во въезде в республику российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.