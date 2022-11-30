Войти
Lenta.ru

Tesla обновит свой самый дешевый автомобиль

468
0
0
Tesla Model 3
Tesla Model 3.
Источник изображения: industry-hunter.com

Tesla запланировала начать выпуск обновленного электрического седана Model 3. Об этом сообщает Reuters.

По информации четырех источников агентства в корпорации, Tesla начала разработку обновленной версии Model 3. В компании полагают, что редизайн позволит сэкономить на производстве автомобиля и привлечет к вышедшей в 2016 году модели дополнительное внимание.

В частности, инженеры автоконцерна намерены снизить количество деталей интерьера Model 3 и упростить сборку машины. Будущие изменения автомобиля объеденены в рамках проекта под кодовым названием Highland. Model 3 — самый дешевый электрокар Tesla, стоимость электрокара начиналась с 47 тысяч долларов или около 2,8 миллионов рублей.

Инсайдеры уточнили, что редизайн Model 3 основан на апдейте Model S — премиального седана Tesla, который получил обновление в 2021 году. В частности, инженеры Tesla демонтировали рулевое колеса, заменив его штурвалом. Также дизайнеры упростили интерьер, перенеся многие элементы управления на 17-дюймовый сенсорный дисплей.

Источники рассказали, что ожидаются некоторые изменения в аккумуляторе и трансмиссии новой машины. Обновленную Model 3 запланировали запустить в производство в третьем квартале 2023 года.

В конце ноября Tesla открыла доступ к системе автопилотирования (Full Service Driving) для всех владельцев автомобилей бренда в Северной Америке. Ранее доступ к системе продвинутого автопилотирования можно было получить при соблюдении нескольких условий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Tesla
Похожие новости
02.07.2018
Норвегия перейдет на электрическую авиацию
08.02.2018
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
01.11.2017
Топ лучших технологий хранения энергии
20.03.2017
Разбор полетов
29.04.2016
Нужен ли России космос
18.11.2014
На обочине нечеловеческого прогресса
15.01.2013
За лазерным оружием будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 20:16
  • 38966
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.11 17:22
  • 101
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 30.11 15:29
  • 1
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ
  • 30.11 13:53
  • 2
ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ
  • 30.11 13:21
  • 5
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 30.11 13:17
  • 4
Ростех разработал комплекс-гигант для инновационной сварки крупных деталей
  • 30.11 12:12
  • 1
Украина попросила ракеты дальностью 800 км. Что ей может передать Запад
  • 30.11 09:40
  • 1
Глава буддистов России прокомментировал слова Папы Римского о жестокости бурятов в СВО
  • 30.11 03:26
  • 2
Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами
  • 30.11 02:20
  • 1
Космический самолет немецкой разработки «Афина»
  • 30.11 02:00
  • 1
США переводят Украину на дешевые вооружения
  • 29.11 21:46
  • 2
Бойся, Бен-Гурион: Сирия угрожает Израилю
  • 29.11 20:35
  • 1
«Калашников» в два раза увеличит производство станков
  • 29.11 17:54
  • 2
Польская пресса: Информационная система «Дельта» помогает украинцам побеждать на поле боя
  • 29.11 17:54
  • 3
Российские промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем