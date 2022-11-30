Tesla обновит свой самый дешевый автомобиль

Tesla запланировала начать выпуск обновленного электрического седана Model 3. Об этом сообщает Reuters.

По информации четырех источников агентства в корпорации, Tesla начала разработку обновленной версии Model 3. В компании полагают, что редизайн позволит сэкономить на производстве автомобиля и привлечет к вышедшей в 2016 году модели дополнительное внимание.

В частности, инженеры автоконцерна намерены снизить количество деталей интерьера Model 3 и упростить сборку машины. Будущие изменения автомобиля объеденены в рамках проекта под кодовым названием Highland. Model 3 — самый дешевый электрокар Tesla, стоимость электрокара начиналась с 47 тысяч долларов или около 2,8 миллионов рублей.

Инсайдеры уточнили, что редизайн Model 3 основан на апдейте Model S — премиального седана Tesla, который получил обновление в 2021 году. В частности, инженеры Tesla демонтировали рулевое колеса, заменив его штурвалом. Также дизайнеры упростили интерьер, перенеся многие элементы управления на 17-дюймовый сенсорный дисплей.

Источники рассказали, что ожидаются некоторые изменения в аккумуляторе и трансмиссии новой машины. Обновленную Model 3 запланировали запустить в производство в третьем квартале 2023 года.

В конце ноября Tesla открыла доступ к системе автопилотирования (Full Service Driving) для всех владельцев автомобилей бренда в Северной Америке. Ранее доступ к системе продвинутого автопилотирования можно было получить при соблюдении нескольких условий.