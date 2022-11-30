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ТАСС

Министр обороны Словении посетил Киев

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Марьян Шарец
Марьян Шарец.
Источник изображения: phototass4.cdnvideo.ru

Марьян Шарец обсудил с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым боевые действия в стране

ЛЮБЛЯНА, 29 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Республики Словения Марьян Шарец посетил в понедельник Киев, где встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Как сообщает агентство STA со ссылкой на главу словенского Минобороны, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.

"Наша помощь - как военная, так и невоенная - высоко ценится украинцами. Мы говорили о том, что Словения могла бы помочь в уходе за ранеными, в том числе гражданскими лицами, на нашей территории. Переговоры в этом направлении уже ведутся", - сообщил Шарец. По его словам, военнослужащие Вооруженных сил Словении также будут участвовать в обучении украинских военных в рамках тренировочной миссии Евросоюза (ЕС).

Отмечается, что украинский политик поблагодарил Шарца за политическую, гуманитарную, материальную и военную поддержку. Глава словенского ведомства в ответ подчеркнул важность борьбы украинского народа и сообщил, что правительство Словении поможет восстановить разрушенную инфраструктуру.

27 июля министр иностранных дел Словении Таня Файон посетила Киев. По данным Словенского агентства печати, она сообщила о словенской помощи Украине и выслушала потребности Киева. Кроме того, она подчеркнула готовность Словении участвовать в послевоенном восстановлении Украины. 

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Страны
Словения
Украина
Проекты
Евросоюз
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