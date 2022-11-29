Войти
ixbt.com

В России появится федеральный проект по развитию робототехники

297
0
0
Робототехника
Робототехника.
Источник изображения: www.ixbt.com

Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) заявил, что в России появится новый федеральный проект развития робототехники. Он необходим, чтобы ликвидировать отставание России от других стран в сфере внедрения промышленных роботов.

В этой связи прошу правительство разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники, определить правовой, налоговый, регуляторный режимы, необходимые меры государственной поддержки, а также механизм финансирования разработок и их последующего внедрения, — сказал Путин.

Он призвал также уделить особое внимание технологиям, которые позволяют раскрыть потенциал искусственного интеллекта, в том числе квантовым и фотонным вычислениям, интернету вещей. Президент рекомендовал укреплять в сфере развития сквозных технологий связь между наукой и бизнесом.

Прошу наши крупнейшие компании — Росатом и РЖД — вместе с ведущими исследовательскими университетами при поддержке Сбера организовать и уже в следующем году провести конференцию по новым технологиям вычисления и передачи данных, а Министерство промышленности РФ совместно с индустриальными партнерами — конференцию по новым промышленным технологиям, — сказал Владимир Путин и предложил пригласить на конференции зарубежных коллег, «которые этого хотят».

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росатом
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Фотоника
Похожие новости
15.06.2022
Путин присвоил главному конструктору НПО "Сплав" звание Героя Труда
05.04.2021
Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
10.04.2014
О Швабе. Сила света
27.12.2013
На поддержку отечественного энергомашиностроения заложили 17 млрд
12.05.2012
DARPA: возможен российский вариант
14.03.2007
Во время визита Путина в Италию будет подписан десяток документов, в том числе в атомной сфере и по ВТС - Приходько
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 11:33
  • 38864
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 09:24
  • 3
Борисов пообещал коренную перестройку «Роскосмоса»
  • 29.11 06:56
  • 1
Польская пресса: Информационная система «Дельта» помогает украинцам побеждать на поле боя
  • 29.11 01:22
  • 1
Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами
  • 29.11 01:17
  • 1
Российские промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем
  • 29.11 01:11
  • 1
Искусственный интеллект заработал России сотни миллиардов
  • 29.11 00:36
  • 2
Вывести самолёты с малой высоты: о производстве управляемых бомб для российской боевой авиации
  • 29.11 00:15
  • 1
Шмыгаль заявил о попадании всех ТЭС и ГЭС Украины под удары
  • 28.11 23:41
  • 3
Россия построит два фрегата для Алжира
  • 28.11 23:06
  • 1
Путин заявил о ежедневном обсуждении вопросов снабжения ВС РФ с Минобороны
  • 28.11 23:04
  • 1
Бойся, Бен-Гурион: Сирия угрожает Израилю
  • 28.11 22:48
  • 1
В России создадут новые части морской пехоты
  • 28.11 22:26
  • 1
На Украине победила Россия. США должны прекратить эскалацию конфликта
  • 28.11 21:23
  • 1
WP: США могут создать в Польше склад запчастей для поддержки энергосистемы Украины
  • 28.11 21:05
  • 3
Боевое качество: какие вооружения модернизируют в России по итогам СВО