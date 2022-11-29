В России появится федеральный проект по развитию робототехники

Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) заявил, что в России появится новый федеральный проект развития робототехники. Он необходим, чтобы ликвидировать отставание России от других стран в сфере внедрения промышленных роботов.

В этой связи прошу правительство разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники, определить правовой, налоговый, регуляторный режимы, необходимые меры государственной поддержки, а также механизм финансирования разработок и их последующего внедрения, — сказал Путин.

Он призвал также уделить особое внимание технологиям, которые позволяют раскрыть потенциал искусственного интеллекта, в том числе квантовым и фотонным вычислениям, интернету вещей. Президент рекомендовал укреплять в сфере развития сквозных технологий связь между наукой и бизнесом.

Прошу наши крупнейшие компании — Росатом и РЖД — вместе с ведущими исследовательскими университетами при поддержке Сбера организовать и уже в следующем году провести конференцию по новым технологиям вычисления и передачи данных, а Министерство промышленности РФ совместно с индустриальными партнерами — конференцию по новым промышленным технологиям, — сказал Владимир Путин и предложил пригласить на конференции зарубежных коллег, «которые этого хотят».