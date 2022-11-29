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kalashnikovgroup.ru

«Калашников» в два раза увеличит производство станков

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«Калашников» в два раза увеличит производство станков
«Калашников» в два раза увеличит производство станков.
Источник изображения: kalashnikovgroup.ru

В 2023 году на предприятии ожидается двукратный рост выпуска серийных станков, а также выпуск изделий в виде полуфабрикатов, что позволит сократить цикл изготовления до двух месяцев. Кроме того, предприятие ставит целью увеличить объем выпуска продукции для внешнего рынка с 36 до 50%.

В этом году мы выпустили две новинки с числовым программным управлением — автомат продольного точения и вертикально-фрезерный станок. Пока используем их для потребностей собственного производства. Наша задача — расширить линейку станков и выйти в серийное производство токарной и фрезерной групп, станков с ЧПУ для внешнего рынка, — прокомментировал управляющий директор концерна «Калашников» Андрей Барышников.

Ранее сообщалось, что на предприятии работают над подготовкой серийного производства ШВП. Наращивание объемов производства гражданской продукции ведется при постоянной поддержке со стороны Правительства РФ, Минпромторга и руководства Удмуртской Республики.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
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