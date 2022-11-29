Искусственный интеллект заработал России сотни миллиардов

Благодаря внедрению в работу искусственного интеллекта (ИИ) в 2021 году России удалось заработать порядка 300 миллиардов рублей.

Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на конференции Сбербанка AI Journey – 2022.

Чернышенко отметил, что это лишь «консервативные оценки» внедрения ИИ за прошлый год. Заместитель председателя правительства уточнил, что 200 миллиардов из данной суммы — прибыль Сбербанка. «На самом деле, я думаю, что [эффект] был гораздо больше, мы просто пока не научились качественно измерять его», — заявил вице-премьер.

Помимо этого, по словам Чернышенко, сегодня в среднем уровень внедрения искусственного интеллекта в компаниях России составляет 20 процентов. «На горизонте буквально пары лет мы все (правительство России — прим. «Ленты.ру») ожидаем прироста в экономику 1 триллиона рублей только за счет внедрения искусственного интеллекта», — заявил он.

Международная онлайн-конференция по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey проходит в Москве 23-24 ноября. По итогам первого дня на сайте конференции зафиксировано больше 15 миллионов просмотров более чем из 180 стран.

В сентябре этого года сообщалось, что властям России не хватает искусственного интеллекта. Позднее в России приняли восемь ГОСТов для применения искусственного интеллекта в автомобилях.