Российские промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем

Производители приборов учета и другого оборудования просят Минпромторг разрешить им пользоваться импортными компонентами без потери статуса «сделано в России».

Также промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем, пишет «Фонтанка».

Необходимого количества радиоэлектроники, если не брать во внимание продукцию для оборонного комплекса, в стране никогда не производилось, заявил генеральный директор «Управляющая компания Взлет» Дмитрий Спицын. Он отмечает, что в этом году дефицит усугубился, а требования по использованию отечественных компонентов ужесточились.

По оценкам компании «Яков и партнеры», через пять лет совокупный спрос на чипы в стране может взлететь в два раза. «Отечественная микроэлектроника не в состоянии на сегодняшний день закрыть потребности, которые есть у изготовителей. Доля российской микроэлектроники, применяемой в наших приборах, не выходит за пределы статистической погрешности», — сказал исполнительный директор «Ракурс-Инжиниринг» Андрей Мисюль. Спицын отметил, что бизнес и рад бы использовать отечественные чипы, но нужной продукции просто нет.

В сентябре российским госкомпаниям разрешили закупать оборудование с зарубежными процессорами.