Космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк, вывели на орбиту

Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Министерства обороны России со стартовой площадки космодрома Плесецк.

Запущенный в интересах Минобороны с Плесецка космический аппарат вывели на орбиту

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Космический аппарат, ранее запущенный в интересах Министерства обороны России с космодрома Плесецк, выведен на орбиту, сообщили в оборонном ведомстве.

"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", — говорится в заявлении.

В Минобороны уточнили, что старт ракеты "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После запуска средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова взяли ракету на сопровождение.

Спутнику присвоили порядковый номер "Космос-2564". С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют штатно, подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что офицеры Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС внесли информацию о космическом аппарате в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства после его выведения на орбиту.

Предыдущий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с Плесецка состоялся 2 ноября. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат в интересах Минобороны.