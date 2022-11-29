Войти
ТАСС

Зеленский попросил у глав МИД семи стран Европы системы ПВО и помощь в энергетике

261
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Украинский президент обратил внимание министров иностранных дел на проблемы Киева в связи с приближающейся зимой

КИЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с главами МИД семи европейских стран - Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии - и обратился с просьбой предоставить Украине системы противовоздушной обороны и помочь энергосистеме страны.

Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, Зеленский обратил внимание министров иностранных дел на проблемы Киева в связи с приближающейся зимой. "В этой связи была отдельно отмечена критическая необходимость в предоставлении Украине современных систем противовоздушной и противоракетной обороны и необходимость безотлагательной поддержки энергетической системы нашей страны", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте офиса президента по итогам встречи.

Стороны также обсудили санкции против РФ и реализацию украинской продовольственной инициативы Grain from Ukraine. Она предусматривает, что государства, которые поддержат инициативу, будут осуществлять прямые закупки агропродукции у украинских производителей, а затем передавать ее странам, находящимся на грани голода.

Ранее в понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с прибывшими в Киев главами МИД вопросы военной и финансовой помощи Киеву, а также ситуацию в энергетике. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Литва
Норвегия
Россия
Украина
Финляндия
Швеция
Эстония
Похожие новости
29.11.2022
Премьер Украины заявил, что обсудил с главами МИД семи стран помощь Киеву
14.11.2022
Британия заявила, что страны Северной Европы продолжат оказывать поддержку Киеву
09.08.2022
Запад собирается разграбить послевоенную Украину
04.09.2019
На Балтике стартовали военно-морские учения НАТО Northern Coasts
24.05.2017
ВВС стран северной Европы: русофобия без границ
06.07.2016
50 российских офицеров флота уволены после аварии с подлодкой (ABC Nyheter, Норвегия)
20.06.2016
Угар сабли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 11:33
  • 38864
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 09:24
  • 3
Борисов пообещал коренную перестройку «Роскосмоса»
  • 29.11 06:56
  • 1
Польская пресса: Информационная система «Дельта» помогает украинцам побеждать на поле боя
  • 29.11 01:22
  • 1
Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами
  • 29.11 01:17
  • 1
Российские промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем
  • 29.11 01:11
  • 1
Искусственный интеллект заработал России сотни миллиардов
  • 29.11 00:36
  • 2
Вывести самолёты с малой высоты: о производстве управляемых бомб для российской боевой авиации
  • 29.11 00:15
  • 1
Шмыгаль заявил о попадании всех ТЭС и ГЭС Украины под удары
  • 28.11 23:41
  • 3
Россия построит два фрегата для Алжира
  • 28.11 23:06
  • 1
Путин заявил о ежедневном обсуждении вопросов снабжения ВС РФ с Минобороны
  • 28.11 23:04
  • 1
Бойся, Бен-Гурион: Сирия угрожает Израилю
  • 28.11 22:48
  • 1
В России создадут новые части морской пехоты
  • 28.11 22:26
  • 1
На Украине победила Россия. США должны прекратить эскалацию конфликта
  • 28.11 21:23
  • 1
WP: США могут создать в Польше склад запчастей для поддержки энергосистемы Украины
  • 28.11 21:05
  • 3
Боевое качество: какие вооружения модернизируют в России по итогам СВО