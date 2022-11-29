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Военное обозрение

Дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 «Лада» продолжает ходовые испытания

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Источник изображения: topwar.ru

Подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 "Лада" продолжает находиться на морских полигонах Балтийского флота в рамках очередного этапа ходовых испытаний. Как сообщают в пресс-службе флота, на подлодке тестируют гидроакустический комплекс.

Несмотря на то, что еще в августе "Адмиралтейские верфи" объявили о выходе данной субмарины на завершающий этап заводских ходовых испытаний, "Кронштадт" никак их не завершит. Три недели назад подлодка совершила серию подводных погружений вместе с ДЭПЛ "Уфа" проекта 636.3 "Варшавянка". На сегодняшний день "Уфа" уже в составе флота, а "Кронштадт" продолжает находиться на испытаниях.

В ходе серии погружений экипаж подводной лодки и представители промышленности приступили к проведению испытаний в подводном положении гидроакустического комплекса ДЭПЛ

- говорится в сообщении.

Вероятней всего подлодку отрабатывают по полной, проект "Лада" оказался сырым, головная субмарина серии "Санкт-Петербург" была заложена на стапелях "Адмиралтейских верфей" в декабре 1997 года, спущена на воду 28 октября 2004 года. В апреле 2010 года лодка была принята в состав ВМФ России в опытную эксплуатацию, которая продлилась до сентября 2021 года.

Как уже сообщалось, "Кронштадт" - долгострой, строительство велось с перерывами, остановками и корректировкой проекта. Закладка субмарины прошла в июле 2005 года, в 2009 году по решению Министерства обороны РФ строительство заказа было приостановлено до 2013 года, спуск на воду прошел только в 2018 году. В конце 2021 года субмарина впервые вышла на ходовые испытания. Как сообщили на судостроительном предприятии, "Кронштадт" достроен по скорректированному проекту с учетом опытной эксплуатации головной субмарины серии.

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Россия
Продукция
Б-586 Кронштадт
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