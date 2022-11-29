Глава МИД Эстонии призвал страны Европы вдвое увеличить расходы на оборону

Урмас Рейнсалу считает, что это необходимо сделать из-за конфликта на Украине

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в понедельник заявил, что странам Европы необходимо вдвое увеличить оборонные расходы из-за конфликта на Украине.

"Мы хотели бы, чтобы страны Европы в два раза увеличили свои расходы на оборону во время и после войны на Украине, и мы (Эстония - прим. ТАСС) собираемся потратить на национальную оборону 3% ВВП", - заявил он агентству Рейтер в ходе своей поездки в Киев.

Глава дипломатии Эстонии также добавил, что Европейский союз (ЕС) должен увеличить объем средств, выделяемых на военную помощь Украине. "На сегодня ЕС в совокупности выделил порядка 0,2% от своего ВВП на военную помощь Украине", - заявил Рейнсалу, добавив, что если страны Европы смогут достигнуть показателя в 1%, то это повлияет на ход конфликта на Украине.

В 2014 году по требованию США и НАТО страны альянса, куда входят многие страны Европы, приняли обязательство к 2024 году довести свои военные расходы до 2% ВВП, однако в 2021 году этой отметки достигли только 10 государств блока из 30. На прошедшем в июне в Мадриде саммите альянса союзники по НАТО вновь подтвердили свое обязательство тратить на оборонные расходы минимум 2% ВВП.