Объем ставок в России в 2021 году увеличился на 80,3%

Стремительный рост показателей букмекерского рынка эксперты «Рейтинга Букмекеров» объясняют переносом ряда спортивных турниров на 2021 год из-за пандемии Covid-19.

Изменение результата матча. Как букмекеры рассчитывают ставки в подобных случаях. Источник: https://wp.com/

Согласно результатам исследования аналитического подразделения «РБ», общий объем ставок, сделанных в России в 2021 году, составил 2,5 трлн рублей. При этом данный показатель у легальных российских беттинговых компаний, таких как БК Леон, увеличился на 80,3% (на 1,93 трлн рублей в денежном эквиваленте). Лицензированные букмекеры придерживаются законодательства и в обязательном порядке не только оплачивают подоходный налог, но и удерживают налог с выигрышей игроков.

Общий же оборот рынка (включая ставки в нелегальных БК) составил 2,5 трлн рублей.

По данным исследования «Букмекерский рынок России 2021 — показатели, динамика, тренды», доля легального сектора выросла с 2% до 79%. Согласно прогнозам аналитиков на 2022 год, доля легального сегмента рынка вырастет до 90%. Основной причиной роста станет запрет на использование российских карт при расчетах у зарубежных букмекеров.

Доход букмекерского рынка по итогам 2021 года составил 250 млрд рублей. При этом легальные операторы беттинга заработали 197,9 млрд рублей. На нелегальный сектор приходится 52,1 млрд рублей.

Положительная тенденция наметилась в отношении игроков к ставкам. Чаще всего клиенты БК относятся к ним нейтрально. Об этом заявили 47,1% опрошенных. Увеличилось число тех, кто рассматривает ставки как развлечение - 55,5%. Беттинг, как возможность подзаработать раз-другой, воспринимают 33,7% респондентов.

В приоритете у поклонников ставок футбол, хоккей, баскетбол, киберспорт и теннис. При этом 32,5% игроков ставят спонтанно, 28,7% - интересуются мнением экспертов и их прогнозами.

Также бетторы более осведомлены о том, какие букмекеры спонсируют ту или иную спортивную команду. Но в целом большая часть населения России относится к спонсорству букмекеров скорее положительно.

Количество игроков и частота ставок

Хотя бы одну ставку в течение года сделали 15,29 млн человек, из них активными бетторами являются всего 6,59 млн игроков, и их количество увеличилось на 43,3%.

Количество игроков и частота ставок. Источник: РБ

К потенциальным игрокам относятся 4,65 млн человек. Их доля составляет 15,5% от числа городского населения России возрастом 18-55 лет, проживающего в городах с населением 100 тыс. и более и активных интернет-пользователей.

Клиенты БК больше всего предпочитают делать ставки с помощью мобильных устройств – 46,5% опрошенных. На втором и третьем местах – ставки через ноутбук (17,8%) и стационарный компьютер (17%). Меньше всего игроки используют планшет – 8,6%.

10,1% респондентов делают ставки в наземных пунктах приема (ППС). При этом по итогам 2021 года количество ППС сократилось на 10%.

По данным «Рейтинга Букмекеров», доля оффлайн-ставок в общем объеме пари выросла на 1,6%, а ставков через мобильный телефон – на 3,5%.

Лидеры по количеству наземных ППС остались те же – «Фонбет», «1хСтавка» и BetBoom.

Портрет игрока

В среднем клиенты букмекеров делают 24,6 ставки в месяц, а за день – 4,1 ставки. В течение недели игрок уделяет ставкам в среднем 5,3 часа. Средний размер ставки за год вырос на 20% – до 1291 рубля.

При этом количество игроков, которые делают ставки каждый день, в годовом выражении сократилось на 42%, следует из результатов опроса. 53% респондентов в день заключают 1-2 пари, 25,4% – 3-4 ставки и лишь 21,6% опрошенных заключают 5 и более пари в день.

Большинство клиентов БК – 69% – мужчины, чаще всего в возрасте от 25 до 44 лет (61%). 56% опрошенных состоят в браке, 70% респондентов живут в семье из трех и более членов.

Большая часть игроков (57%) имеет одно или несколько высших образований, 87% работают. 69% считают, что их доход квалифицируется как средний или высокий, 33% респондентов занимают должность специалиста с высшим образованием.

Эксперты «Рейтинга Букмекеров» отмечают, что в целом портрет игрока за год не сильно изменился.

Отношение к ставкам

Чаще всего люди относятся к ставкам нейтрально, об этом рассказали 47,1% опрошенных. При этом по итогам 2021 года увеличилось количество человек, которые относятся к ставкам скорее положительно либо крайне положительно.

Отрицательная реакция на ставки, напротив, снизилась.

46,4% респондентов считают, что букмекерская отрасль стала чуть менее прозрачной, еще 36%, напротив, утверждают, что она стала немного более прозрачной.

Аналитики «Рейтинга Букмекеров» отмечают, что все большее количество (55,5%) игроков относятся к ставкам как к развлечению и к возможности подзаработать раз-другой (33,7%). Общее восприятие ставок как потенциального источника доходов с течением времени ослабляется.

Традиционно самым популярным видом для заключения пари является футбол. На втором месте – хоккей, третью позицию занял баскетбол. Киберспорт расположился на четвертой строчке, замыкает пятерку лидеров большой теннис.

В целом топ видов спорта, на которые игроки делают ставки, не изменился.

Большинство игроков (32,5%) делают ставки спонтанно, полагаясь на удачу, 28,7% – слушают экспертов и смотрят прогнозы.

Отношение к рекламе и спонсорству букмекеров

В большинстве случаев и жители России относятся нейтрально к рекламе букмекерских компаний. Но все же среди клиентов БК положительную реакцию испытывает большее количество человек.

Также бетторы более осведомлены о том, какие букмекеры спонсируют ту или иную спортивную команду. Но в целом большая часть населения России относится к спонсорству букмекеров скорее положительно.

Налоги

Исследование «РБ» показало, что 23,7% игроков не знают о том, что с выигрышей необходимо уплачивать НДФЛ.

34,2% респондентов хотя бы раз уплачивали налог самостоятельно, 23,6% игроков признаются, что не понимают, когда должны уплачивать налог сами.

Прогноз на 2022 год

По прогнозам аналитиков «Рейтинга Букмекеров», объем букмекерского рынка по выручке не изменится на фоне геополитической обстановки и отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Ожидается, что доля легального сегмента рынка беттинга вырастет до 90% из-за санкций и блокировки возможности использования российских карт у зарубежных букмекеров.