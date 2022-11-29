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Интерфакс-АВН

Астронавты NASA 3 декабря выйдут в открытый космос с борта МКС для проведения монтажных работ

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Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС, ноябрь 2019 года
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС, ноябрь 2019 года.
Источник изображения: NASA

Вашингтон. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Двое американских астронавтов 3 декабря выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения на ее поверхности монтажных работ в целях модернизации системы энергоснабжения, сообщило NASA.

Им предстоит смонтировать на правой стороне фермы МКС пару новых более мощных солнечных панелей IROSA, которые в воскресенье на станцию доставил грузовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX.

Ранее выход планировалось осуществить 29 ноября, но из-за задержки с запуском Cargo Dragon он был перенсен.

Первая пара панелей IROSA была установлена и развернута в ходе трех выходов астронавтов в космический вакуум в июне прошлого года. Всего на МКС должно быть добавлено три пары новых панелей в рамках продолжающейся модернизации энергетической системы станции.

Новые панели позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми, что повысит мощность энергосистемы станции до 215 киловатт.

Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.

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США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
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