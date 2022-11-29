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ТАСС

Эрдоган заявил, что Турция продолжит усилия для мирного урегулирования на Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Alexandr Demyanchuk, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Турецкий лидер сообщил о проведении личных встреч и переговоров по телефону с президентами России и Украины

АНКАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Турция продолжит прилагать усилия для мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщил в понедельник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства, которое прошло под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT.

"Мы проводим личные встречи и говорим по телефону с лидерами России и Украины. На прошлой неделе провели ряд телефонных переговоров. Наша цель - прекращение <...> [конфликта] между РФ и Украиной и достижение стабильного мира, мы продолжаем усилия в этом направлении", - сказал Эрдоган. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп
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