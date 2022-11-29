Эрдоган заявил, что Турция продолжит усилия для мирного урегулирования на Украине

Турецкий лидер сообщил о проведении личных встреч и переговоров по телефону с президентами России и Украины

АНКАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Турция продолжит прилагать усилия для мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщил в понедельник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства, которое прошло под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT.

"Мы проводим личные встречи и говорим по телефону с лидерами России и Украины. На прошлой неделе провели ряд телефонных переговоров. Наша цель - прекращение <...> [конфликта] между РФ и Украиной и достижение стабильного мира, мы продолжаем усилия в этом направлении", - сказал Эрдоган.