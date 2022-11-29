Три корабля Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы по морской цели

Малый ракетный корабль "Зеленый Дол" проекта 21631 ВМФ России, совершающий переход с Черного моря на Балтику, в Северном море. Снимок сделан с борта вертолета NH90 авиации ВМС Нидерландов, 22.10.2016.

Корабельные расчеты также отработали задачи по уничтожению плавающих мин, элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороны, провели учения по радиоэлектронной борьбе, связи и совместному маневрированию

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Три малых ракетных корабля (МРК) Балтийского флота (БФ) провели артиллерийские стрельбы по морской цели. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе БФ.

"В рамках проведения плановых учений в акватории Балтийского моря экипажи МРК "Зеленый Дол", "Пассат", "Ливень", ракетных катеров "Чувашия", "Димитровград" нанесли артиллерийские удары по морской цели", - уточнили в сообщении.

По данным пресс-службы, корабли успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей корабль условного противника.

Во время выхода в море экипажи кораблей провели комплекс совместных артиллерийских стрельб по морской надводной цели. В качестве мишени был задействован буксируемый корабельный щит. Практические стрельбы выполнялись из шестиствольных 30-мм артиллерийских установок АК-630, артиллерийских установок АК-176 и 100-мм АК-190.

После артиллерийских стрельб корабельные расчеты отработали задачи по уничтожению плавающих мин, элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороны, проведены учения по радиоэлектронной борьбе, связи и совместному маневрированию.