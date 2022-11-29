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ТАСС

Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

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Пуск РН "Союз-2.1б"
Пуск РН "Союз-2.1б".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Предыдущий пуск ракеты-носителя с Плесецка состоялся 2 ноября

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оборонном ведомстве.

"В понедельник, 28 ноября, в 18:17 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", - сообщили в министерстве.

Предыдущий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с Плесецка состоялся 2 ноября. Тогда на орбиту также был выведен космических аппарат в интересах Минобороны России. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
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