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Обозвав Россию "спонсором терроризма", Европарламент создал угрозу миру

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Пленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

BV: антироссийская резолюция Европарламента разделила мир на "белых" и "черных"

Резолюция, которой Европарламент объявил Россию "спонсором терроризма", пока не обязывает страны Европы к каким-либо антироссийским действиям. Тем не менее французское издание "Бульвар Вольтера" находит ее очень опасной. Она делает примирение Востока и Запада очень трудным.

23 ноября Европарламент принял подавляющим большинством голосов (494 голоса за, 58 против и 44 воздержавшихся) резолюцию о признании России государством - спонсором терроризма. Европарламент не скрывает своего намерения спровоцировать реакцию, которая привела бы к остановке дипломатического процесса. А может быть в Европарламенте просто задумали диверсию.

Спустя девять месяцев после начала спецоперации на Украине любая информация, имеющая отношение к конфликту, не появляется случайно. Да и момент наступает серьезный: приближается зима, которая рискует приостановить бои, которые СМИ Запада и их напористые эксперты, некоторые из которых плохо осведомлены о реальной ситуации, неоднократно называли "заранее проигранными" для русских. Между тем делить шкуру неубитого медведя преждевременно. Кто-то из авторов руководствуется предрассудками, а кто-то просто некомпетентен, но временем пропаганда продолжает активизироваться с обеих сторон через СМИ, поддерживаемые властью.

Проголосованное в Европарламенте серьезное обвинение может лишь еще больше обострить, если это еще возможно сделать, отношения между воюющими сторонами конфликта. Но хуже станет и положение некоторых (не всех) западных "заинтересованных стран", в том числе Франции. Ведь они тоже увязли в конфликте в качестве "союзников" Украины. Уж очень много они ей поставили оружия, материалов и оборудования, а также советников и даже так называемых добровольцев с оружием. Впрочем, интересно было бы узнать, сколько еще можно будет лицемерно употреблять этот термин "союзники по оружию", который только сбивает с толку и является удобным эвфемизмом для обозначения войны без ее объявления.

Впрочем, с точки зрения геополитики, точка невозврата похоже, пройдена. Слишком грозные приняты заявления и слишком суровые наложены санкции. Чем бы ни кончились боевые действия и каким бы ни был реальный исход переговоров, мы уже знаем, кто пострадает от непоправимых последствий контрпродуктивных международных санкций. В первую очередь, от них пострадают французские граждане, которые все больше будут испытывают экономические трудности и погружаться во все более глубокую зависимость от НАТО. Очевидна стала и фигура основного бенефициара – им будут прежде всего США. Причем затягивание конфликта с его разрушениями происходит как раз в интересах этого "выгодоприобретателя".

Этот новый решительный шаг к манихейству (разделению мира на белое и черное) сделан Европарламентом вполне в американском стиле. Идеологически он вполне соответствует мышлению так называемых "неоконов". Этим мышлением грешат и "республиканские слоны" и "демократические ослы" в США, причем на протяжении десятилетий.

Мышление неоконсерваторов ("неоконов") вполне соответствует и интересам военно-промышленного комплекса США. Неоконы утверждают, что в мире идет страшная борьба Добра со Злом. Причем Зло представляют все несогласные с западной идеологией ультра-феминизма, ломки семьи и поддержки так называемых меньшинств – все они в той или иной степени зачисляются в состав "оси зла", государств-хулиганов, стран-изгоев и т.д.

Американская экономическая машина всегда оказывается в выигрыше от этих конфликтах, потому что они становятся площадками для самых зрелищных и прибыльных "ярмарок вооружений". Идет демонстрация мощи военной техники США, а за счет этой демонстрации укрепляется и зависимость новых стран-клиентов, укрывающихся под якобы доброжелательным американским "зонтиком безопасности".

Принятый текст, точно воспроизводящий то, что ежедневно без всяких нюансов доносят до нас господствующие на Западе средства массовой информации, разносит вы пух и прах плод фантазии самих европейских парламентариев, который они называют "диктаторским режимом" Владимира Путина. Тот факт, что этот "режим" выбран и поддержан большинством российского народа, членами Европарламента не учитывается.

Эта резолюция призывает также Европейский Союз и его членов создать европейскую правовую базу, позволяющую объявлять чужие государства "спонсорами терроризма". Это будет механизм, который подвергнет затрагиваемые этим режимом страны целому ряду жестких ограничительных мер и который будет иметь последствия, значительно ограничивающие отношения ЕС с этими странами. В частности, текст содержит призыв к Европейскому совету рассмотреть включение Российской Федерации в известный список государств, поддерживающих терроризм.

Для тех, кто хотел бы принять во внимание и российскую позицию и уйти от клише политизированных СМИ, будут интересны и поучительны такие книги, как "Русский по имени Путин" Элены Перро и гиперреалистический роман "Кремлевский волшебник" Джулиано да Эмполи, удостоенный Гран-при Французской Академии 2022 года.

Жан-Мишель Лавуазар (Jean-Michel Lavoizard)

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