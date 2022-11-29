Западный альянс не выдержал конфликта на Украине. Победа будет за Россией

Al Mayadeen: после крупных потерь Запад активно ищет способ остановить конфликт на Украине

На Украине превосходство явно заполучила Россия, в то время как западный альянс трещит по швам, пишет Al Mayadeen. Экономические санкции, как оказалось, больше бьют по Европе, которая уже устала поддерживать киевский режим. Так что наивно полагать, что Москва решит сдаться, имея все козыри на руках.

Прошло девять месяцев с начала российской спецоперации на Украине. Никто до сих пор не может предсказать, как будет развиваться ситуация и как это скажется на других странах. Последствия, хотя и казались ограниченными, затронули все государства без исключения. События на Украине спровоцировали политический, военный, экономический, энергетический и продовольственный кризисы в мире.

Когда начался военный конфликт, мир еще не успел оправиться от последствий пандемии COVID-19 и, в частности, от рецессии, инфляции, роста числа безработных и локдаунов, которые привели к сбоям цепочек поставок и оказали негативное влияние на экономики всех стран.

Никто не ожидал, что влияние украинского кризиса превзойдет последствия Второй мировой войны. Тогда не были втянуты все существующие мировые державы. Что же касается конфликта на Украине, то его последствия негативным образом отражаются на всех странах и, в частности, на мировой экономике. Благодаря международной экономической интеграции, все, что происходит в одной стране, сказывается на остальных государствах, независимо от того, где они находятся и являются ли участниками военного конфликта или нет.

России удалось добиться многих успехов, важнейшими из которых стали перехват инициативы и выбор "нулевого часа" до вмешательства Запада. Иными словами, русские подготовились ко всем возможным сценариям, прежде чем принять решение о начале спецоперации, чтобы снизить вероятность ошибок или непредвиденных последствий.

Но Москва проиграла информационную войну, поскольку западная медиамашина более развита, чем российская. Она смогла заставить многих людей во всем мире поверить западной пропаганде и занять враждебную позицию по отношению к Москве. Все забыли, что ничего бы не было, если бы Запад не провоцировал Россию и не угрожал ее национальной безопасности. Он намеревался включить Украину в НАТО и разместить на ее территории американские ракеты, способные быстро достигнуть Москвы.

России удалось мобилизовать своих союзников, хотя их оказалось меньше, чем ожидалось. Она не полагалась на традиционные союзы, подразумевающие разделение на восточный и западный лагеря, а устремила свой взор в сторону Азии, где находятся две восходящие державы: Индия и Китай.

Ей удалось заручиться их поддержкой и добиться определенных успехов, тем более что обе страны выстраивают свою политику на основе сложных и весьма прагматичных расчетов. Это ясно проявилось во время встречи президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС в Самарканде. Они попросили российского лидера сделать все для скорейшего прекращения конфликта на Украине.

Одним из первых результатов этой встречи стало подписание Путиным указа о частичной мобилизации, которая должна была охватить 300 000 резервистов. Его решение оказалось полной неожиданностью, поскольку стало первым случаем мобилизации в стране со времен Второй мировой войны. Необходимо отметить, что мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллиона человек, частичной мобилизации подлежал чуть более 1% от него.

Цель — заручиться большей поддержкой и сплотить народ вокруг армии. Необходимо было показать, что русские способны продолжать военные действия и обеспечивать безопасность внутренних районов России, а также продемонстрировать неспособность западных санкций повлиять на экономику страны. Оборонный бюджет России на 2023 год составит порядка 84 миллиарда долларов, что превышает расходы на оборону в 2018-2020 годах, которые в совокупности составляли 116 миллиардов долларов.

Что касается более мелких стран-союзников Москвы, то их роль ограничивалась политической поддержкой на международных форумах. Кстати говоря, Владимир Путин недавно подписал указ, который позволяет лицам с иностранным гражданством служить в российской армии.

Надо отметить, что украинский кризис — это не только прямое противостояние России и Украины, но и сосредоточение интересов международной коалиции, поддерживающей киевский режим, которая включает более 50 стран во главе с США и НАТО. Она оказывала неограниченную военную и финансовую помощь Украине. Недавно стало известно, что США закупят у Южной Кореи оружие для последующей передачи Украине после того, как они предоставили ей большую часть своего "избыточного арсенала".

То же самое относится и к европейским странам. Они больше не могут поставлять вооружения на Украину, поскольку сами в нем остро нуждаются. А Россия, согласно отчетам, использовала лишь небольшую часть своего современного арсенала, отдавая предпочтение советскому оружию.

Несмотря на отступление российских войск в Херсоне и информационную войну против Москвы, все данные указывают на превосходство и стойкость русских в то время, когда западный альянс начал трещать по швам. Президент США Джо Байден проигнорировал просьбы Зеленского о предоставлении Киеву дальнейшей помощи. Вашингтон не может продолжать оказывать неограниченную военную поддержку Украине, особенно после недавних выборов и победы республиканцев в Палате представителей.

Великобритания — самая коварная и подлая страна, которая вместе с США составляет ядро антироссийской коалиции. Но даже она начала испытывать все больше проблем со снабжением Украины вооружением, после того как поставила ей огромное количество высокоточных ракет Brimstone-2 с возможностью лазерного наведения. Стоимость одной такой ракеты составляет около 200 000 долларов. Министр финансов Великобритании подтвердил, что страна в ближайшее время сократит военную помощь зарубежным странам (Украине).

Что же касается Германии и Франции, то они начали искать способ остановить военный конфликт после больших потерь, понесенных их экономиками. Жители двух европейских стран уже начали использовать дрова в качестве источника отопления для своих домов. Кроме того, ожидается ухудшение энергетического кризиса. Страны G7 намерены ввести потолок цен на российские энергоносители к 5 декабря 2022 года.

Предельная цена за баррель российской нефти составит 65 долларов. Если ценовой потолок будет введен, Москва прекратит поставки черного золота, что еще больше ударит по европейской экономике.

Несмотря на отчеты, утверждающие, что европейские страны могут использовать атомную энергетику как альтернативу нефти и газу, на практике это невозможно из-за сотрудничества России с Казахстаном. На обе страны приходится 42% ядерного топлива, необходимого для эксплуатации атомных реакторов. Сокращение ядерного топлива приведет к увеличению спроса на нефть и газ. Сообщается, что почти половина французских ядерных реакторов не работает из-за дефицита ядерного топлива. Европа усилит энергетический кризис, если введет потолок цен на российские энергоресурсы.

Москва по-прежнему обладает различными рычагами давления. Наивно полагать, что страна с размерами и мощью России сдастся, особенно после успехов в обходе наложенных на нее западных санкций. Согласно отчетам, экспорт из России в Южную Корею и Японию вернулся к росту после снижения из-за присоединения этих стран к антироссийским санкциям.

Турция также сыграла значительную роль в увеличении объемов российской торговли, получив в результате огромную прибыль. Ее позиция может развалить альянс западных стран, направленный против Москвы. Более того, Турция — член НАТО, которая находится в противостоянии с Россией. Угроза применения ядерного оружия играет роль сдерживающего фактора всякий раз, когда усиливается давление на Москву.

Автор: Шахер аш-Шахер (شاهر الشاهر)