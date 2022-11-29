Генерал космических сил США: У Китая «ошеломляющие» успехи в космической сфере

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По словам генерал-лейтенанта Космических сил США Нины Арманьо, Пекин достиг ошеломляющего успеха в военно-космических технологиях, передаёт Reuters.

Китай долгие годы находившиеся позади Соединённых Штатов и России (ранее СССР) быстрыми темпами наверстывает упущенное, отмечает Арманьо.

Китайцы продвинулись очень далеко в развитии технологий спутниковой связи, а также в разработке многоразовых космических кораблей, что может быть применено и в военных целях, считает генерал.

Я думаю, что они абсолютно точно могут нагнать и обогнать нас (США)

— сказала Арманьо.

Кроме того, по словам американского генерала, Пекин ведёт разработку технологий, позволяющих добывать природные ресурсы на малых планетах и астероидах.

Как отмечает Reuters, в Пекине даже сравнили Марс и Луну со спорными островами в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими.

Арманьо подчеркнула, что Китай — это единственная страна, пытающаяся изменить международный порядок. Видимо, про действия и планы своей страны генерал не знает. По её словам, для достижения своих целей КНР набирает экономическую, военную и технологическую мощь.

Напомним, что космическая программа Китая берёт своё начало в 1956 году. В 1970 г. удалось запустить первый китайский спутник. Сегодня Китай вырвался вперёд по ряду направлений в развитии космических технологий. У Пекина имеются спутники практически всех видов, а также ракетоносители разных конструкций. Китай уже проводит запуски межпланетных станций на Луну и Марс.