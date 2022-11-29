Как подать заявку на кредит и получить одобрение?

Банки все чаще отказывают в выдаче кредитов. Ситуация особенно сильно обострилась на фоне частичной мобилизации, объявленной в стране в сентябре 2022 года. Однако несмотря на закручивание гаек и ужесточение проверок, у клиентов все еще есть шанс взять заем, если они будут соблюдать несколько простых правил.

Заранее собрать все документы

В каждом банке свои требования к документам для оформления кредита. Чтобы сэкономить время, лучше заранее уточнить список необходимых бумаг и подготовить их сразу пакетом. Удобство в том, что в большинстве финансовых организаций отправить заявку и подгрузить сканированные копии документов разрешается через онлайн-кабинет, а при личной встрече будет достаточно предъявить паспорт.

Корректно заполнить анкету

От этого зачастую зависит шанс на одобрение. Анкета содержит в себе всю важную информацию о потенциальном заемщике, которая может быть интересна банку или МФО. Заполнять ее нужно грамотно, корректно, не допуская ошибок, даже если берутся небольшие займы на карту. Многие заявки автоматически отклоняются после проверки скоринговыми механизмами, так как содержат в себе неточности.

Проверить кредитную историю

Банки и микрофинансовые компании стали более серьезно относиться к кредитованию с целью свести к минимуму свои риски. Очень часто камнем преткновения на пути к заемным средствам становится именно кредитная история, в которой есть проблемы. Они возникают вследствие допущенных просрочек, когда нет возможности внести очередной платеж. Исправить ее можно, если оформить кредитку или взять небольшой заем. Правда, придется сначала выплатить кредит, потом в течение нескольких месяцев дожидаться соответствующей отметки в КИ. Кроме долгов по кредитам и займам в ней отображаются проблемы с оплатой ЖКХ, налогов, алиментов. Перед обращением в банк, особенно если хочется взять крупную сумму, стоит сначала исправить все эти моменты.

Уменьшить количество займов и кредитов

Население России все чаще сталкивается с закредитованностью, когда один человек оформляет на себя несколько кредитов. Это сказывается на повышении показателя долговой нагрузки: если он выше 50%, не стоит рассчитывать на одобрение со стороны банка. Чтобы не загнать себя в финансовую яму, рекомендуется сначала расплатиться с долгами, закрыть кредит или мелкие займы и только потом пытаться оформить крупный потребительский кредит или ипотеку.

Найти созаемщика или залог

Если деньги нужны срочно, стоит увеличить свои шансы на их получение, привлекая созаемщика или поручителя. В этой роли может выступить как супруг/ супруга, так и любой родственник. Залог также повышает доверие к клиенту, однако при просрочках заложенное имущество (автомобиль, ПТС, жилье, если кредит оформляется в банке) может быть взыскано в счет оплаты долга.