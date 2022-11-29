Космонавт Прокопьев запустил пробную 3D-печать в космосе

Он напечатал пробную деталь, модель которой направили специалисты с Земли

МКС, 28 ноября. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев в понедельник провел пробную печать с помощью 3D-принтера на борту Международной космической станции (МКС), передает его коллега, спецкор ТАСС Дмитрий Петелин.

По его словам, это была пробная деталь, напечатанная с помощью филамента, доставленного на транспортном грузовом корабле "Прогресс МС-21" в октябре. Модель детали направили специалисты с Земли.

3D-принтер доставили для экспериментов на МКС на корабле "Прогресс МС-20" в июне, первым его опробовал космонавт Олег Артемьев. Эксперимент посвящен отработке аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в космических условиях. В будущем применение данных технологий позволит космонавтам на околоземных орбитальных станциях изготавливать необходимые детали и инструменты непосредственно в космосе, без ожидания их поставки на транспортных кораблях с Земли.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.