"Бои за Артемовск стали «кровавым вихрем»: NYT сообщила о тяжелых потерях ВСУ

NYT сообщила, что при боях за Артемовск было ранено более 240 украинских военнослужащих

Украинские войска несут тяжелые потери в боях за Артемовск, сообщила газета The New York Times. По данным издания, город также стал «черной дырой» для боеприпасов Киева, потому что украинцы тратят при обороне населенного пункта «неприемлемо» много снарядов, поставленных западными странами.

«Бесконечный поток» раненых

Бои за Артемовск стали «кровавым вихрем» для украинских военнослужащих, пишет The New York Times. По данным издания, ВСУ подвергаются «безжалостным атакам» российских военных «в маленьком восточном городе» Артемовске - «борьба за его удержание только усиливается».

Авторы материала сообщили, что поток машин скорой помощи, бронетранспортеров и частных автомобилей с ранеными, которых доставляют к единственному в городе военному госпиталю, «кажется бесконечным».

«Примерно к полудню в пятницу врачи насчитали 50 раненых, многие из которых были солдатами. Накануне было еще хуже: 240 человек прошли через двери больницы, у них были огнестрельные и осколочные ранения, сотрясения», - говорится в статье.

Один из сотрудников госпиталя рассказал журналистам издания, что раненых привозят партиями по 5-10 человек. По его мнению, такое большое число раненых связано с тем, что «в последние два дня россияне попытались продвигаться более интенсивно».

«Бахмут (российское название Артемовск - «Газета.Ru»), расположенный в Донбассе, стал разрушительным вихрем для военных обеих стран. В течение нескольких месяцев они бросали сюда в бой массы войск и техники, поскольку россияне предпринимают отчаянные попытки захватить город, а украинцы - удержать его», - отмечается в материале.

По данным издания, бои за город привели к «катастрофическим результатам» - большинство из 70 тысяч жителей Артемовска покинули его. Оставшиеся люди рассказали корреспондентам NYT, что Киев направил в населенный пункт «потоки подкреплений», включая «спецназ и менее подготовленных бойцов территориальной обороны».

Согласно информации NYT, украинским военным в городе противостоят бойцы ЧВК «Вагнер» и российские войска, которых «передислоцировали с Херсонского фронта».

«Интенсивность попыток России захватить город поставила в тупик военных аналитиков. В других местах вдоль 600-мильной линии фронта россияне, в основном, окапываются на зиму, чтобы закрепиться и сохранить ресурсы», - говорится в статье.

Авторы материала отметили, что Артемовск - «шаг к более важным городам» - Славянску и Краматорску. Поэтому, по мнению редакции, российские войска с лета пытаются взять город под контроль.

«Небольшие деревни недалеко от контролируемого Россией Донецка превратились в горячие точки. Но, по мере того, как температура падает, Бахмут быстро превратился в главную цель Москвы, где, по словам украинских солдат, находится масса их сил, включая недавно мобилизованные войска. Они пытаются задушить город с востока и юга», - добавили авторы статьи.

«Черная дыра» для ресурсов Киева

Украинский военнослужащий, пожелавший остаться анонимным, рассказал изданию, что за шесть месяцев, которые он находится в Артемовске, он «никогда не видел, чтобы украинская артиллерия так работала». Журналисты пояснили, что он имел ввиду большое количество выпущенных украинских снарядов. Они также предположили, что сохранять интенсивность обстрелов «может быть трудно» из-за нехватки боеприпасов.

По данным издания, Украина продолжает просить поставить больше артиллерийских снарядов от НАТО и других «стран-доноров».

«Одна из частых проблем Пентагона заключается в том, что украинцы используют боеприпасы с неприемлемой скоростью - особенно в таких местах, как Бахмут, - исходя из ложного предположения, что запасы боеприпасов на Западе не ограничены», - сказал NYT анонимный представитель министерства обороны США.

По его мнению, даже если российские войска не возьмут Артемовск, они «могут превратить город в ресурсоемкую черную дыру для Киева», чтобы отвлечь ВСУ «от других приоритетов, включая будущие наступления».

«Сражения, подобные Бахмутским, потребляют силы, которые могут быть использованы в другом месте», - считает директор по изучению России в исследовательском институте в вирджинском Арлингтоне Майкл Кофман.

По его данным, украинские силы, удерживающие Артемовск, состоят из разношерстных подразделений, в том числе 93-й механизированной бригады и 58-й мотопехотной бригады, а также отборных подразделений, «которые были измотаны непрерывными российскими атаками».

Несмотря на переброску подкреплений, которыми пытаются «заткнуть дыры» и «укрепить соединения, которые барахтаются после тяжелых потерь», количество раненых и погибших солдат ВСУ остается высоким, говорится в статье.

«Каждый день - это калейдоскоп российских и украинских сил, которые либо продвигаются вперед, либо отступают, что часто приводит к минимальным успехам, которые достигаются кровавой ценой», - заключили авторы статьи.

Согласно информации РИА Новости, Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Город - важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе. 19 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске остается сложной, но «дом за домом, улица за улицей» город берут под контроль российские войска.

Мария Шустрова