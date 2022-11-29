Россия и Казахстан будут развивать военно-техническое сотрудничество

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев (слева) во время беседы в Кремле.

Москва и Астана будут развивать военно-техническое сотрудничество в интересах обеих стран

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан развивают военно-техническое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран, сказано в тексте подписанной президентами РФ и Казахстана декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

Текст декларации опубликован на сайте Кремля.

"Российская Федерация и Республика Казахстан, исходя из принципа равной и неделимой безопасности, развивают военно-политическое и военно-техническое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран", - говорится в восьмом пункте декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.