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РИА Новости

Россия и Казахстан будут развивать военно-техническое сотрудничество

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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев (слева) во время беседы в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев (слева) во время беседы в Кремле.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Москва и Астана будут развивать военно-техническое сотрудничество в интересах обеих стран

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан развивают военно-техническое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран, сказано в тексте подписанной президентами РФ и Казахстана декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

Текст декларации опубликован на сайте Кремля.

"Российская Федерация и Республика Казахстан, исходя из принципа равной и неделимой безопасности, развивают военно-политическое и военно-техническое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран", - говорится в восьмом пункте декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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Страны
Казахстан
Россия
Персоны
Путин Владимир
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