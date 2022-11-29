Запуск нескольких спутников группировки "Экспресс" перенесли на один-два года

Как указал гендиректор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин, проблема заключается в том, что ранее кучно запущенные спутники также кучно начнут выходить из строя

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Запуск нескольких спутников группировки "Экспресс" в интересах ФГУП "Космическая связь" откладывается. Это следует из презентации гендиректора предприятия Алексея Волина, представленной в понедельник в ходе круглого стола комитета Совета Федерации по экономической политике.

"До [две тысячи] тридцатого года из 12 аппаратов 7 наших космических аппаратов будут нуждаться в замене, потому что они отработают срок активного существования. <...> У нас проблема заключается в том, что мы достаточно кучно запускали спутники, но они так же кучно начнут выходить из строя", - сказал он.

Согласно презентации, плановый запуск аппарата "Экспресс-АМУ6" должен состояться в 2029 году вместо 2027 года, "Экспресс-36", "Экспресс-АМУ8", "Экспресс-АТ3" и "Экспресс-АТ4 - в 2030 году вместо 2029 года. Также на 2030 год запланирован запуск "Экспресс-АМУ4" и "Экспресс-АМУ5". Сроки запуска аппарата "Экспресс-40" переносятся с 2028 года на 2030 год. При этом "Экспресс-АМУ5" запустят раньше - в 2029 году, а не в 2030.

Ранее сообщалось, что запуск аппарата "Экспресс-АМУ6" намечен на 2027 год, "Экспресс-40" и "Экспресс-Р1" - в 2028 году. Запуск "Экспресс-36", "Экспресс-АМУ8", "Экспресс-АТ3" и "Экспресс-АТ4" планировался в 2029 году. В 2030 году планировали запустить "Экспресс-АМУ5" и "Экспресс-Р2", в 2032 году - "Экспресс-Р3".