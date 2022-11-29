Ростех для «черных беретов»

Свалиться на неприятеля, как снег на голову, или выйти в полном вооружении из морских вод подобно витязям Черномора – все это о морской пехоте, или «черных беретах», − роде войск Военно-морского флота Российской Федерации, в задачи которого входит ведение боевых действий в ходе морских десантов, оборона военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов. День морской пехоты отмечается 27 ноября, когда в 1705 году Петр I создал первый полк морских солдат. Богатая история побед, универсальная и традиционно сильная подготовка позволяют причислить морпехов к элите российской армии.

Предприятия Ростеха многие годы создают и выпускают для морской пехоты специализированную технику, которая, как и сами «черные береты», может и плавать, и спускаться с неба, помогая морпехам выполнять все необходимые задачи.

БМП-3Ф: победа на суше и на море

Фото: «Курганмашзавод»

Флотская версия знаменитой БМП-3 создана на «Курганмашзаводе» (холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) специально для повышения мобильности, защищенности и огневой мощи морских пехотинцев. По сравнению с базовой моделью в конструкцию боевой машины внесен ряд изменений, улучшающих ее плавучесть и остойчивость на воде. Например, добавлена телескопическая воздухозаборная труба и волноотражательные щитки.

Для БМП-3Ф не страшны волны в три балла, а при двухбалльном волнении она может вести огонь без потери точности. На вооружении машины стоят два орудия калибрами 100 и 30 мм и три 7,62 мм пулемета. Водометные движители позволяют плыть со скоростью до 10 км/ч, всего же машина может находиться на воде до 7 часов. Экипаж машины состоит из трех человек: командира, наводчика-оператора и механика-водителя. В десантном отделении могут транспортироваться семь бойцов.

БТ-3Ф: солдат всегда под защитой

Фото: Специальное конструкторское бюро машиностроения

Идеальным тандемом для боевой машины пехоты является новый плавающий бронетранспортер БТ-3Ф разработки Специального конструкторского бюро машиностроения. Две эти машины обеспечивают не только доставку морской пехоты, но и поддержку операции огнем. БТР выполнен на основе БМП-3 и максимально с ней унифицирован: ходовая часть, двигатель, водометы и другие системы заимствованы от базового изделия. Главные отличия – во вместимости и вооружении.

При большей загрузке десанта – 14 человек – машина сохранила высокую подвижность и плавучесть. Крышу морского БТРа венчает дистанционно-управляемый боевой модуль калибра 12,7 мм с теле- тепловизионным прицелом с лазерным дальномером. Новый флотский БТР, как и БМП-3Ф, может транспортироваться любым путем, в том числе воздушным, обеспечивая загоризонтное десантирование в глубине от береговой линии.

СПТП 2С25М: танк-корабль

Еще одна новинка для морпехов от Ростеха – модернизированная 125-мм самоходная противотанковая пушка 2С25, к запуску в серийное производство которой готовятся на Курганмашзаводе. Это уникальная машина не имеет аналогов в мире и сочетает качества легкого танка и боевой машины десанта.

СПТП 2С25М по огневой мощи не уступает танкам Т-80 и Т-90 благодаря рекордной для своего класса 125-мм пушке с дальностью поражения цели до 5 км. Такое оружие позволяет применять современные бронебойно-подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные снаряды, а также боеприпасы с дистанционным подрывом. Танк может передвигаться со скоростью до 70 км/ч по суше и до 10 км/ч по воде с экипажем в составе трех человек. Транспортировать машину можно как наземным способом, так и десантными кораблями, и транспортной авиацией.

САО «Лотос»: опасный цветок в петлице морпеха

Фото: ЦНИИточмаш

Самоходное артиллерийское орудие «Лотос» разработано для десантников и морской пехоты на замену советской системы «Нона». Эта авиадесантируемая плавающая пушка на колесах уже выдержала предварительные испытания и ожидает этап госиспытаний в 2023 году. Разработкой машины занимается ЦНИИточмаш в составе группы компаний «Калашников».

Удлиненная по сравнению с «Ноной» пушка «Лотоса» способна поражать цели на расстоянии до 13 км. Дополнительное оружие − 7,62-мм пулемет с дистанционным управлением. В новом САО значительно увеличен боекомплект. Пушка, кстати, тоже может управляться удаленно, таким образом «Лотос» остается боеспособным, даже если экипаж подкидает его. Машина снабжена новейшими системами обнаружения атаки и постановки оптико-электронных помех. При этом масса «Лотоса» − не более 18 тонн, что позволяет не только перевозить его на транспортных самолетах, но и десантировать на парашютах.