Президент России наградил орденом оружейного конструктора Дмитрия Лебедева

Президент России Владимир Путин 25 ноября 2022 года в торжественной обстановке вручил ведущему инженеру-конструктору Ижевского механического завода Дмитрию Лебедеву орден «За военные заслуги».

Дмитрий Лебедев награжден орденом за заслуги в разработке, производстве и введении в эксплуатацию современной военной техники и вооружения, укрепление обороноспособности страны и многолетний добросовестный труд. В частности, он разработал основные технические решения пистолета Лебедева компактного (ПЛК) и модульных пистолетов Лебедева (МПЛ и МПЛ1). Изделия МПЛ, МПЛ1 и ПЛК успешно выдержали государственные испытания и были приняты на вооружение. Поставки пистолетов Лебедева включены в гособоронзаказ. ПЛК предназначен для замены легендарного пистолета Макарова, а МПЛ может заменить в подразделениях Росгвардии не менее легендарный пистолет Ярыгина 6П35. Линейка пистолетов Лебедева разработана в конструкторско-технологическом центре концерна «Калашников» при участии конструкторов Ижевского механического завода.

«Врученная мне награда – это высокая оценка не только моей деятельности. Много умелых, добросовестных и талантливых людей приложили усилия для успешного развития нашего проекта, без их участия успех был бы невозможен. Отдельно отмечу руководителей концерна «Калашников» и Госкорпорации Ростех, которые дальновидно и с пониманием оценили хорошие перспективы этой разработки и обеспечили жизнь проекту. И, конечно, людей, занимающихся непосредственно производством оружия в концерне «Калашников» и на Ижевском механическом заводе. Уверен, что примененные методы руководства и реализации стоящих перед нами задач позволят и далее успешно трудиться на благо нашей Родины», – отметил Дмитрий Лебедев при награждении.