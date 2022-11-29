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ТАСС

Премьер Украины заявил, что обсудил с главами МИД семи стран помощь Киеву

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Источник изображения: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

Основными темами встречи было оружие, финансы и санкции, отметил Денис Шмыгаль

КИЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с главами МИД семи стран - Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии, - прибывшими в понедельник в Киев, вопросы военной и финансовой помощи, а также ситуацию в энергетике.

"Основными темами нашей встречи было оружие, финансы и санкции, <...> значительное внимание также было уделено энергетической сфере", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале, добавив, что поблагодарил представителей этих стран за помощь с поставками энергетического оборудования.

Он добавил, что Киев вновь высказался за усиление антироссийских санкций, в том числе отключение российских банков от SWIFT и запрещение въезда в ЕС гражданам РФ.

Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём сообщил в интервью агентству ТТ, что шведское управление по вопросам защиты гражданского населения поставило на Украину более 180 тонн генераторов и трансформаторов на сумму 100 млн крон (более $9 млн). 25 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз направил Киеву 200 трансформаторов, 40 тяжелых генераторов и приступил к созданию в Польше хаба для поставок энергетического оборудования на Украину.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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