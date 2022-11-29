Россия и Казахстан выступили за содействие предотвращению военной конфронтации в космосе

Стороны также условились продолжить координацию при подготовке и реализации космических программ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия и Казахстан предпринимают усилия по недопущению трансформации космоса в арену военной конфронтации, говорится в Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами, подписанной в понедельник лидерами государств Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.

"Российская Федерация и Республика Казахстан прилагают усилия по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и размещения оружия в космосе, его трансформации в арену военной конфронтации, подтверждают необходимость реализации дальнейших практических мер в целях разработки многостороннего юридически обязывающего нормативно-правового акта по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, который предусматривал бы запрет на размещение оружия в космосе, а также на применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, стороны условились продолжить координацию при подготовке и реализации космических программ, а также при использовании космических технологий в интересах народов двух государств, дела мира и обеспечения безопасности.