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Военное обозрение

Американские аналитики: Российская оборонительная линия в Херсонской области содержит тактические уязвимости

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Источник изображения: topwar.ru

Российские войска после отхода из Херсона создают новую оборонительную линию на левобережье Днепра. При этом американские аналитики сомневаются в её возможности сдержать натиск ВСУ, в том числе из-за допущенных в ходе строительства защитного «вала» недостатков.

Как отмечается в исследовании Института изучения войны (США), работу по оборудованию обороны в восточной части Херсонской области, в Крыму, на Кинбурнской косе и возле неё ВС РФ ведут с начала октября. Как следует из спутниковых снимков, войска роют траншеи, возводят опорные пункты, расставляют противотанковые ежи вдоль дорог, делают земляные валы, создавая эшелонированную сеть защиты. За фронтовыми позициями создана запасная оборонительная линия.

Российские оборонительные позиции свидетельствуют о том, что военное руководство рассматривает перспективу украинского наступления через реку Днепр как серьёзную угрозу

- говорится в исследовании.

Как заявляется, большинство полевых укреплений расположены вдоль дорог и больше похожи на отдельные мощные блокпосты, чем на протяжённые укрепрайоны. Размещение опорных пунктов у трасс говорит о том, что ожидается продвижение ВСУ по автомагистралям, а не по пересечённой местности. В полях создано всего несколько оборонительных позиций. Авторы исследования предполагают, что это является слабым местом российской обороны:

Ранее украинские силы ранее проводили глубокие рейды по пересеченной местности в Харьковской области, окружая российские опорные пункты, такие как Купянск и Изюм, и оттесняя российские силы от реки Северский Донец [на самом деле ВС РФ покинули указанные города, отойдя в тыл, а не вырываясь из окружения].

Источник изображения: topwar.ru

В итоге, как полагают американские аналитики, подразделения ВС РФ, засевшие в обороне вдоль трасс, могут попасть в окружение. Этому способствуют открытые фланги опорных пунктов, многие из них разбросаны друг от друга, не позволяя обеспечивать взаимную поддержку. Противотанковые ежи установлены непосредственно на дорогах, но не простираются в поля, что даёт возможность обойти их.

Российские войска приложили значительные усилия для создания новой оборонительной системы, но она имеет много тактических уязвимостей, которые ВСУ могут использовать при организации прорыва

- делается вывод американскими аналитиками.

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Россия
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Днепр
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