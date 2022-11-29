Новейший фрегат "Адмирал Головко" вышел на заводские ходовые испытания

Новейший фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 вышел на заводские ходовые испытания

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Новейший российский фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 приступил к заводским ходовым испытаниям на полигонах Балтики, сообщили в понедельник в пресс-службе Балтийского флота (БФ).

"Силы Балтийского флота обеспечивают проведение заводских ходовых испытаний (ЗХИ) новейшего фрегата проекта 22350 "Адмирал Головко". В настоящее время фрегат вышел в Балтийское море для проведения заводских ходовых испытаний", - заявили на флоте.

В ходе текущих испытаний специалисты проверят работу ряда корабельных систем жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение корабля, в том числе навигационные комплексы, связь, спасательные средства, системы живучести, вентиляции и кондиционирования, а также работу силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов и якорного устройства.

"В различных режимах проводятся скоростные, маневренные и вибрационные испытания фрегата. В испытаниях новейшего корабля задействованы корабли и суда обеспечения Балтийского флота, а также морская авиация БФ", - добавили на флоте.

Фрегат "Адмирал Головко" построен на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге и является третьих кораблем проекта 22350. Головной фрегат "Адмирал Горшков" и первый серийный "Адмирал Касатонов" уже вошли в состав ВМФ России. Основным вооружением фрегатов проекта является ракетный комплекс с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". Планируется, что фрегаты данной серии получат на вооружение также новейший гиперзвуковой комплекс "Циркон".