Южная Корея намерена отправить космический аппарат на Луну к 2032 году

Президент страны Юн Сок Ёль заявил, что мечта о превращении Республики Корея в космическую державу "больше не далекое будущее"

СЕУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Республика Корея намерена отправить на Луну космический аппарат для исследований в 2032 году, а в 2045 году - покорить Марс. О таких планах южнокорейских властей в понедельник рассказал президент Юн Сок Ёль.

"Президент Юн Сок Ёль обещал сделать подарок будущим поколениям в виде ресурсов Луны. Он представил план, согласно которому в течение пяти лет следует разработать двигатель для собственной ракеты, способной достичь Луны, совершить посадку на Луне в 2032 году и начать добычу ресурсов, а также к столетию освобождения страны - в 2045 году - совершить посадку на Марсе", - говорится в публикации на сайте офиса президента. План посвящен "космической экономике будущего".

"В будущем страна с пониманием значимости космоса может стать глобальным экономическим лидером и решить проблемы всего человечества", - привел президентский офис слова Юн Сок Ёля. Он также отметил, что мечта о превращении Республики Корея в космическую державу "больше не далекое будущее", а возможность и надежда для нынешнего подрастающего поколения и молодежи. Южнокорейский лидер также повторил, что намерен создать в Республике Корея организацию, аналогичную NASA. Это было одним из его предвыборных обещаний.

21 июня состоялся успешный запуск космической ракеты "Нури" полностью южнокорейской разработки. Юн Сок Ёль тогда заявил, что это событие открыло Республике Корея "дорогу в космос".