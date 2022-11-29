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РИА Новости

Россия не получила ответа о биолабораториях на Украине, заявил постпред

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Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии.
Источник изображения: © Sputnik / Денис Асланов

Постпред в Женеве Гатилов: Россия не получила ответа по поводу биолабораторий на Украине

ЖЕНЕВА, 28 ноя – РИА Новости. Россия не получила от США и Украины исчерпывающего ответа по поводу биологической и военной деятельности США на территории Украины в рамках Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО), заявил постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

"Мы так и не получили надлежащего и содержательного ответа на представленные документы и доказательства, которые проливают свет на истинный характер взаимодействия между Пентагоном и его подрядчиками и украинской стороной в области военной и биологической деятельности", - сказал он во время выступления перед государствами-участниками Конвенции в Женеве. Дипломат добавил, что жалоба России не была удовлетворена и ее предложение провести международное расследование под эгидой СБ ООН в соответствии со статьей VI КБТО было заблокировано США.

"В результате чего, несмотря на то, что мы использовали все доступные в соответствии с Конвенцией механизмы для разрешения споров, нынешняя неприемлемая ситуация, непосредственно связанная с осуществлением Конвенции, остается нерешенной. Мы будем оказывать давление на американскую и украинскую стороны, чтобы они исправили это", - уточнил Гатилов.

Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.

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