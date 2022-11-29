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Известия.ru

В Балтфлоте сообщили о начале испытаний фрегата «Адмирал Головко»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"/Виктор Чумаков

Начались заводские ходовые испытания новейшего фрегата «Адмирал Головко», сообщили 28 ноября в пресс-службе Балтийского флота.

«Силы Балтийского флота обеспечивают проведение заводских ходовых испытаний новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал Головко». В настоящее время фрегат вышел в Балтийское море для проведения заводских ходовых испытаний», — говорится в сообщении.

15 августа судостроительный завод «Северная верфь» сообщил о планах передать до конца года Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ «Адмирал Головко» проекта 22350. Тогда же сообщалось, что на предприятии шли уже корпусосборочные работы фрегата.

23 апреля прошлого года главком ВМФ Николай Евменов заявил, что фрегаты проекта 22350 станут первыми штатными носителями гиперзвукового оружия. Он уточнил, что эти корабли являются самыми современными боевыми кораблями России.

Еще в 2020 году в Министерстве обороны РФ рассказали об успешных испытаниях первых в мире гиперзвуковых ракет «Циркон» для оснащения боевых кораблей. Их несколько раз пускали с борта фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Отмечалось, что в перспективе боеприпасами такого вида оснастят новые модернизированные корабли и подводные лодки ВМФ России.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
2020-й год
22350
БФ
ГЗЛА
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