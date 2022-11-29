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ЦАМТО

BAE Systems поставит боеприпасы для корабельных артиллерийских систем ВМС Финляндии

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Ракетный катер Pori
Ракетный катер Pori типа Hamina ВМС Финляндии.
Источник изображения: ВМС Финляндии

ЦАМТО, 28 ноября. По информации Министерства обороны Финляндии, командование Вооруженных сил страны закупит 57-мм боеприпасы для применения на кораблях ВМС Финляндии.

Как заявлено, закупки координируются со Швецией, поэтому Командование материального обеспечения ВС Финляндии и Агентство по материальному обеспечению вооруженных сил Швеции (FMV) производят приобретение одновременно, получая боеприпасы для ВМС двух стран по более низкой стоимости.

Подрядчиком выступает шведская BAE Systems Bofors AB, которая является поставщиком ВМС Финляндии 57-мм артиллерийских установок Mk.110 (Bofors 57Mk3 и 57A).

Общая стоимость закупки без налога на добавленную стоимость составляет 12,6 млн. евро. Поставка должна обеспечить боевым кораблям ВМС Финляндии возможность поражать надводные и воздушные цели. В настоящее время 57-мм артиллерийская установка состоит на вооружении минных заградителей класса "Хаменмаа", а в дальнейшем будет размещена на борту многоцелевых корветов класса "Похьянмаа".

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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Швеция
Компании
BAE Systems
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