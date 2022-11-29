Американцы будут жестче следить за украинцами. Они им не доверяют

WP: республиканцы требуют ужесточить контроль за поставками оружия на Украину

Конгресс США ужесточит контроль за оружием, поставляемым на Украину, пишет WP. Хотя республиканцы призывают к этому более активно, мера пользуется поддержкой обеих партий. Вероятность того, что это вооружение будет использовано не по назначению, многих пугает.

Карун Демирчян

Приободрившись после победы на промежуточных выборах, республиканцы, получившие в новом составе конгресса незначительное большинство, предупреждают администрацию Байдена, что будут осуществлять намного более строгий надзор за колоссальной военной помощью, направляемой на Украину.

Предвидя такие требования, администрация Байдена, потратившая на военную поддержку Киева уже почти 20 миллиардов долларов, в последние недели всячески рекламирует свои усилия по контролю за поставками вооружений. Госдепартамент и Пентагон изложили свои планы, как не допустить попадания оружия не в те руки. Они предусматривают увеличение числа проверок и обучение украинцев. Но данные инициативы пока не успокоили скептиков из числа республиканцев, которые требуют проведения аудита и прочих мер отчетности.

Большинство в вашингтонском истэблишменте согласно с тем, что в целом требования усилить контроль – это хорошо. Однако эксперты предупреждают, что существуют серьезные ограничения, которые не позволят обеспечить полный учет всего передаваемого Украине оружия. Это наверняка вызовет недовольство у самых яростных критиков Байдена.

"Недостатки контроля конечного использования существуют даже в самых лучших обстоятельствах, а на Украине обстоятельства далеко не лучшие, это безусловно, – сказал эксперт по международной торговле оружием из Центра Стимсона Элиас Юсиф (Elias Yousif). – Нужно прагматично относиться к тому, чего мы можем добиться".

На сегодня самые громкие требования перемен звучат в основном со стороны Великой старой партии. "Конгресс потребует от правительства отчета о всех средствах, выделенных Украине", – сказала в этом месяце член палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин (Marjorie Taylor Greene). Она объявила о мерах аудиторской проверки программы помощи после того, как Байден запросил для правительства в Киеве еще 37 миллиардов. "В будущем должна быть налажена отчетность", – сказал лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти (Kevin McCarthy). Ранее он заявил в интервью Си-Эн-Эн, что нельзя давать Украине "карт-бланш" в ее борьбе с российскими войсками.

Но подведение счетов может начаться еще до того, как республиканцы возьмут под свой контроль палату представителей. Она уже приняла версию законопроекта о санкционировании расходов на оборону, в котором есть целая серия положений об отчетах Пентагона и генеральных инспекторов, которые следят за поставками оружия и военной техники. Законопроект также предусматривает создание рабочей группы, которая будет разрабатывать и осуществлять на практике меры слежения.

В отличие от хора недоверия к Украине, который все громче звучит в рядах Великой старой партии, такие меры в основном пользуются поддержкой обеих партий, хотя их еще предстоит согласовать с версией законопроекта, предложенной Сенатом.

"Налогоплательщики имеют право знать, что инвестиции идут туда, куда должны идти", – сказал в интервью демократ, член палаты представителей, а в прошлом военнослужащий Джейсон Кроу (Jason Crow).

Кроу возглавил в Комитете по делам вооруженных сил усилия, направленные на то, чтобы включить в закон об обороне инструкции для генерального инспектора военного ведомства по анализу, инспекциям, расследованиям и прочим мерам проверки действий Пентагона по оказанию помощи Украине. Он назвал эту директиву необходимой. При этом он не относит себя к критикам, утверждающим, что министерство обороны и украинцы несерьезно относятся к данному вопросу.

"В любом конфликте могут быть ошибки и неточности со снабжением", – объяснил он. Однако Кроу признал, что Соединенные Штаты могут лишь ограниченно осуществлять свой контроль и вести учет.

"Мы здесь не пытаемся довести все до совершенства. Это жестокий, масштабный вооруженный конфликт, где бои ведутся от дома к дому, от улицы к улице, от окопа к окопу. Что-то будет теряться, это несомненно, – сказал он. – Мы не пытаемся сделать так, чтобы ни одна единица техники и оружия не попала в руки к русским, но мы хотим добиться, чтобы в больших масштабах этого не происходило".

Законодатели, военачальники из Пентагона и эксперты в один голос заявляют, что пока нет особых причин для беспокойства. По их словам, Украина дальновидно применяет полученную помощь и с готовностью отчитывается о том, как она использует поступающие из Америки средства. Они полагают, что таким образом Киев хочет гарантировать сохранение этой помощи. Есть также ощущение, что у украинцев сильно общенациональное чувство собственного достоинства, и они не хотят продажей оружия на черном рынке поставить под угрозу свое наступление.

Но даже незначительный шанс на то, что смертоносное оружие просочится через имеющиеся трещины, вызывает серьезную тревогу у многих. Это объяснится тем, что Запад поставляет на Украину небольшое по размерам оружие, которое труднее отследить, а гражданское население этой страны сталкивается с колоссальными проблемами, создающими угрозу его выживанию.

Отчасти тревогу вызывают ограничения практического свойства. По словам пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера (Patrick Ryder), Соединенные Штаты проводят проверки оружия на Украине, "когда и где это позволяют сделать условия безопасности". Осуществляются они в местах, "удаленных от линии фронта". Райдер отказался сообщить дополнительные подробности об инспекционной программе, сославшись на необходимость соблюдать меры оперативной безопасности и защищать войска от потерь.

Однако средства, которые госдепартамент может потратить на отправку на Украину инспекторов, ограничены. Поэтому те не в состоянии проверить каждую прибывающую партию. По состоянию на начало ноября американские проверяющие провели всего две личные инспекции с февраля, когда Россия начала свою специальную военную операцию. Они проверили лишь около 10% из 22 тысяч единиц оружия, поставленного Вашингтоном, в том числе, ПЗРК "Стингер" и ПТРК "Джавелин", которые требуют усиленного контроля.

Кроу и остальные хотят, чтобы госдепартамент увеличил штат специалистов для проведения регулярных проверок на украинских складах и пунктах сдачи-приемки.

Есть еще одна причина – закон. Есть закон "О контроле за экспортом вооружений", которым определяются правила контроля за конечным использованием. Согласно ему, администрация президента должна предоставить "достаточные гарантии" того, что получатель будет использовать поставляемое оружие и боевую технику по назначению, а также соблюдать выдвинутые США условия.

В большинстве случаев такие проверки проводятся исключительно в пунктах передачи оружия украинской стороне. Только в особых случаях, обычно когда в передаваемом оружии используются секретные технологии, принимающая сторона обязана обеспечить "усиленный" контроль. Он предусматривает сверку серийных номеров и предоставление отчетов с мест. На Украине под такие проверки подпадают "Стингеры", "Джавелины", ЗРК "Авенджер" и приборы ночного видения.

Некоторые законодатели утверждают, что действующая система недостаточно хороша. Они отмечают, что до конфликта Украина была весьма коррумпированной страной, о чем свидетельствуют международные индексы коррупции.

"С учетом поставляемых объемов мы несем ответственность за налаживание контроля третьей стороной. Мы поступаем так во всем мире", – сказал в интервью член палаты представителей республиканец Майкл Уолтс (Mike Waltz). Он отметил, что такая практика применяется везде, от Индии до Израиля, и "в тех странах, у которых гораздо лучше ситуация с коррупцией и прозрачностью", нежели на Украине.

Уолтс вместе с Кроу и другими законодателями настаивает на включении в закон об обороне мер по ужесточению надзора и полностью поддерживает идею о том, чтобы украинские бойцы были хорошо вооружены. Но он считает, что администрация Байдена с излишней осторожностью относится к отправке американцев на места с задачей составить более четкую картину применения поставляемого оружия.

"Сейчас по всей стране бегают группы бывших военнослужащих", – сказал Уолтс. Он намекает на то, что им можно поставить задачу докладывать в Пентагон и в госдепартамент, как используется поставляемое оружие вблизи линии фронта. Далее, заявляет Уолтс, нужно обеспечить возможность отправлять американских инспекторов не только на центральные украинские склады, но и "на уровень до бригады и даже до батальона", однако без ненужного риска.

Пока администрация Байдена сопротивляется требованиям проводить углубленные проверки поставляемого оружия на Украине, опасаясь, что это приведет к расширению конфликта. По словам американских официальных лиц, анонимно согласившихся на разговор на оперативные темы, специалисты из США сегодня проводят инспекции безоружными. Но если их будут направлять ближе к линии фронта, соблюдать такое условие будет, скорее всего, невозможно.

Однако, по словам Уолтса, российский президент Владимир Путин проводит пропагандистскую кампанию, обвиняя США и НАТО в том, что они тайно действуют на Украине, настраивая ее население против Москвы. "Администрация сама себя ограничивает, – утверждает он. – Это приемлемый риск, когда люди за линией фронта проверяют, куда идет вся поставляемая на Украину помощь, и помогают украинцам использовать ее более эффективно".