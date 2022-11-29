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Военное обозрение

Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А новой постройки пополнил состав ВКС РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Очередной серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А новой сборки поступил на вооружение ВКС России. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Согласно сообщению, размещенному на сайте ОАК, самолет построен на новой поточной линии АО "Авиастар-СП", испытан и передан военным. Вероятно это третий собранный в этом году в Ульяновске новый Ил-76МД-90А, приступивший к испытаниям в конце августа этого года. Четвертый транспортник приступил к полетам только в первой декаде ноября и к передаче еще не готов.

Мы ведем регулярные поставки авиационной техники в интересах Минобороны (...) сегодня российская армия получила очередной серийный военный транспортник Ил-76МД-90А. (...) планомерно наращиваем производство этих машин для российского военного ведомства, следующий транспортник находится в высокой степени готовности

- заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Тяжёлый военный транспортник Ил-76МД-90А представляет собой глубокую модернизацию самолёта Ил-76МД. Новые Ил-76МД-90А в отличие от строевых Ил-76МД оснащены двигателями ПС-90А-76 тягой до 14,5 тонны вместо "штатных" Д-30КП2 тягой до 12 тонн. Самолет получил новое крыло и "стеклянную" кабину: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. У Ил-76МД-90А возросла грузоподъемность до 60 тонн и дальность доставки десанта и грузов - до 5000 км.

Ранее Минобороны планировало закупить до 2030 года свыше 100 Ил-76МД-90А и созданных на их базе перспективных топливозаправщиков Ил-78МД-90А, но как будет на самом деле, пока никто не знает. Несмотря на принятые меры, увеличить количество выпускаемых самолетов пока не удается.

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