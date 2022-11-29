В посольстве США подтвердили сохранение канала связи между Вашингтоном и Москвой

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Россия и Соединенные Штаты сохранили специальный канал связи для контактов по ядерной теме, он никоим образом не касается ситуации на Украине, эта тема при разговорах не поднимается. Об этом рассказала временно-поверенная в делах США в России Элизабет Руд.

Американский дипломат прокомментировала прошедшую в середине ноября в Анкаре встречу главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бернса, подтвердив, что касалась она исключительно ядерной темы и существующих рисков, темы Украины стороны на встрече не касались. Между США и Россией сохраняется специальный канал для контактов по ядерной теме.

Именно этот вопрос (управления ядерными рисками) был целью встречи директора ЦРУ Бернса с его российским коллегой

- приводит РИА Новости слова Элизабет Руд добавив, что никаких переговоров относительно Украины Бернс не вел, тем более по вопросам возможного урегулирования конфликта.

В то же время она признала, что в случае каких-либо вопросов по Украине стороны могут задействовать единственный сохраняющийся канал связи, но на сегодняшний день в планах ничего не значится.

Ранее в российском МИДе заявили, что инициатором встречи директора ЦРУ и главы СВР выступила американская сторона. Пресса США написала, что темой переговоров стала ядерная безопасность и риски применения ядерного оружия. При этом в Киеве заподозрили, что Вашингтон и Москва могли сговориться за спиной Зеленского и обсудить вопросы урегулирования конфликта на Украине, что вполне реально, так как киевский режим является марионеточным и по сути ничего самостоятельно не решает. Хозяева Зеленского и его окружения находятся в Вашингтоне.