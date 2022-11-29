Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Россия якобы готовится покинуть Запорожскую АЭС.

«Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может», — сказал он 28 ноября журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявление главы украинского «Энергоатома» Петра Котина о том, что он видит признаки подготовки ухода РФ с ЗАЭС.

Ранее в этот день информацию о подготовке ухода России со станции опровергла городская администрация Энергодара. Там добавили, что сейчас идут перевод персонала под юрисдикцию «Росатома» и оформление российских паспортов для работников станции.

О том, что есть признаки подготовки ухода РФ с ЗАЭС, глава «Энергоатома» заявил накануне. Об этом, по его словам, свидетельствуют публикации в российских СМИ о необходимости передать станцию под контроль МАГАТЭ и «впечатление, что они собирают чемоданы».

До этого, 24 ноября, глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что речь об уходе с ЗАЭС Россия не ведет. Москва, по его словам, добивается запрета на обстрелы станции и на действия украинских диверсионных групп в ее районе. При этом военные РФ, вооруженные стрелковым оружием, должны остаться на АЭС, добавил Лихачев.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в марте. С тех пор Вооруженные силы Украины обстреливают станцию.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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