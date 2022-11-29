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Известия.ru

Путин наградил создателя пистолета Лебедева орденом «За военные заслуги»

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Источник изображения: Фото: АО «Концерн «Калашников»

Президент России Владимир Владимирович Путин наградил орденом «За военные заслуги» ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода Дмитрия Лебедева, разработавшего линейку пистолетов Лебедева. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

«Дмитрий Лебедев награжден орденом за заслуги в разработке, производстве и введении в эксплуатацию современной военной техники и вооружения, укрепление обороноспособности страны и многолетний добросовестный труд. В частности, он разработал основные технические решения пистолета Лебедева компактного ПЛК и модульных пистолетов Лебедева МПЛ и МПЛ1», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пистолеты успешно прошли государственные испытания, были приняты на вооружение и включены в гособоронзаказ. В частности, пистолет ПЛК предназначен для замены пистолета Макарова ПМ, а пистолет МПЛ может заменить в подразделениях Росгвардии пистолет Ярыгина 6П35.

Линейка пистолетов Лебедева разработана в конструкторско-технологическом центре АО «Концерн «Калашников» при участии конструкторов АО «Ижевский механический завод».

В октябре МВД России приняло на вооружение ПЛК. Как сообщил «Известиям» источник в силовых структурах, компактный пистолет должен постепенно заменить «морально устаревший ПМ советской разработки».

В конце мая МПЛ и его модифицированная модель МПЛ-1 были приняты на вооружение Федеральной службой войск национальной гвардии (ФСВНГ).

Пистолет Лебедева — это новый боевой образец компактного стрелкового оружия разработки «Калашникова». Впервые его представили на международной оружейной выставке IDEX 2021 в ОАЭ. Впоследствии разработчики решили доработать пистолет, сделав его размер более компактным. Вес облегченной версии составляет 710 г без патронов, магазин рассчитан на 14 патронов калибра 9×19 мм парабеллум. Базовая версия весит на 200 г больше и на 40 мм длиннее.

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