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Военное обозрение

Заявив о массовой закупке американских карабинов М4 калибра 5,56 мм, киевский режим не собирается такие поставки оплачивать

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Источник изображения: topwar.ru

В этом году украинская армия начала активно использовать автоматические карабины М4 калибра 5,56х45 мм НАТО. Так, для ВСУ были переданы 7 тысяч таких карабинов, а также патроны к ним. В планы ВСУ входит не только закупка современных винтовок, но и возможность их дальнейшего производства на территории страны одновременно и с изготовлением боеприпасов.

При этом на Украине понятие «закупка» понимают по-своему. Платить свои деньги киевский режим явно не намерен. Он хочет, чтобы Запад самому себе оплатил свои же поставки крупных партий M4 Украине. И завод, судя по всему, Киев желает построить за чужой счёт.

Автоматический карабин М4A1 калибра 5,56х45 мм – укороченная версия американской винтовки M16A2, со складным прикладом. Вес у неё относительно небольшой – 3,2 кг, что делает оружие удобным при активной эксплуатации. M4 оснащен верхней монтажной направляющей (планкой Пикатинни), съёмной рукояткой. Также планка Пикатинни имеется и на цевье. Прицельная дальность карабина – до 500 м.

Стоит отметить, что при разработке этого стрелкового оружия в США использовалось три варианта калибра (7,62х39 мм, 5,56х39 мм и 5,56х45 мм).

Приобретение данных автоматических карабинов для ВСУ произошло на фоне выхода из строя стрелкового оружия советского производства. Также цель данной сделки заключается в формировании новых подразделений ВСУ с использованием оружия нового западного образца.

В завершении важно подчеркнуть, что так и остаётся открытым вопрос с приобретением нужного количества боеприпасов, поскольку при стрельбе на поле боя расход их исчисляется сотнями тысяч в день, а восполнить столь же быстро новыми поставками – задача не из лёгких.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M16
M4 Carbine
Проекты
NATO
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