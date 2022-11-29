Lufthansa Technik приступила к модификации для ВВС Германии второго самолета РЭР Global 6500

ЦАМТО, 28 ноября. Немецкая компания Lufthansa Technik на своем предприятии в Гамбурге проводит работы по модификации двух Bombardier Global 6500 в версию самолета радиоэлектронной разведки (SIGINT).

Как напоминает Scramble.nl, в 2019 году Военно-воздушные силы Германии после отказа от планов создания системы SIGINT "Евро Хок" на базе БЛА MQ-4C "Тритон" американской компании Northrop Grumman, приняли решение приобрести три самолета Global 6000 и оснастить их оборудованием радиоэлектронной разведки.

Немецкая компания Hensoldt подписала с Федеральным ведомством по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) контракт на поставку ВВС Германии бортовой системы радиоэлектронной разведки "Пегасус" (Persistent German Airborne Surveillance System – PEGASUS) 29 июня 2021 года. Соглашение, предусматривающее поставку трех модифицированных воздушных платформ Global 6500 и связанных наземных разведывательных станций, было охарактеризовано как "контракт на миллиард долларов", хотя точная сумма не указывалась.

В проекте Hensoldt выступает в качестве генерального подрядчика, а также отвечает за производство всей разведывательной аппаратуры, в то время как компания Lufthansa Technik, базирующаяся в Гамбурге, контролирует закупку самолетов у Bombardier и их модификацию (переоборудование салона, установка средств разведки). В общей сложности почти 30 немецких компаний принимают участие в проекте в качестве поставщиков и партнеров.

Компания Hensoldt разработала модульное высокопроизводительное решение "Калаэтрон" (Kalaetron) на основе уже проверенной разведывательной системы ISIS. "Калаэтрон" предлагает уникальные возможности разведки, основанные на современных немецких технологиях. В свою очередь, "Пегасус" составит ядро для суверенной разведывательной сети и основу для будущего развития потенциала в области самообороны и радиоэлектронной борьбы ВС Германии.

В настоящее время два из трех бизнес-джетов Global 6500 находятся на предприятии компании Lufthansa Technik в Гамбурге, где ведутся работы по их модификации с установкой пакета SIGINT. Первый Global 6500 с регистрацией C-GVJL (MSN 60057) прибыл в Гамбург 20 июня 2022 года. Самолет получил временную регистрацию N657HN 17 октября 2022 года. Второй Global 6500 C-GZQA (MSN 60061) прибыл в Гамбург 26 сентября 2022 года. Временная регистрация N661HN получена 31 октября 2022 года.

Последний, третий Global 6500, как ожидается, прибудет в Гамбург в конце 2023 года. Он был замечен в международном аэропорту Монреаля (Канада) в VIP-маркировке 3 июля 2021 года во время проведения испытательных полетов. Самолет получил регистрацию D-AEND 25 августа 2021 года.

Все три платформы будут полностью введены в эксплуатацию в 2028 году и поступят в состав 51-й эскадрильи ВВС Германии на авиабазе в Шлезвиге.