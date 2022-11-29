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Военное обозрение

Американский лётчик рассказал о полёте на российском МиГ-25 к нижней границе космоса

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Источник изображения: topwar.ru

Более двух десятилетий назад с Джимом Клэшем произошло событие, о котором он с восторгом вспоминает до сих пор. Этот американский летчик рассказал о полете на российском истребителе МиГ-25 к нижней границе космоса.

Его воспоминания опубликовал журнал Forbes (США).

Более двадцати лет назад пилоту из Соединенных Штатов довелось побывать на борту МиГ-25, которым управлял российский летчик Александр Гарнаев. Самолет поднялся на высоту 25 километров, разогнавшись до 2,5 скорости звука. Позже американец рассказывал, что они двигались «быстрее грома».

И хотя истребитель не достиг космоса, он был очень близок к его границе, оставив внизу 99 процентов земной атмосферы. При этом вид из кабины был похож на тот, который космонавты наблюдают с орбиты, глядя на нашу планету. Воспоминания о полете на МиГ-25 оставили американцу яркие впечатления на всю жизнь. И еще Клэш был очень рад, что ему не пришлось катапультироваться с 25-километровой высоты, ведь температура на такой высоте достигает отметки минус шестьдесят градусов.

Конечно, американец понимал, что его полет вряд ли будет похож на комфортабельный туристический вояж. Но к катапультированию с нижней границы космоса он вряд ли был готов.

События, о которых рассказывает Клэш, происходили в 90-е годы в Летно-исследовательском институте, расположенном в городе Жуковском Московской области. С тех пор он называет российский МиГ-25 «потрясающим самолетом».

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
МиГ-25
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