Польская пресса: Информационная система «Дельта» помогает украинцам побеждать на поле боя

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Что, несомненно, помогает ВСУ эффективно бороться с российскими войсками, так это информационное преимущество. Украинские командиры лучше знают, где находятся их подразделения, а также где и в каком количестве расположены силы противника, пишет польское издание Defence24.

В материале говорится, что вышеупомянутые знания являются, прежде всего, результатом тщательной работы по подготовке к войне, в рамках которой украинцами была создана собственная система сбора и обработки информации «Дельта».

Как поясняет автор статьи, главная задача «Дельты» - повышение ситуационной осведомленности у украинских командиров. Для этого в единую систему вводятся данные о собственных силах и о противнике, в которых определяется не только положение, но и численность, а также боеспособность войск. Имеющаяся информация постоянно пополняется за счет данных, полученных от разведки, а также передаваемых воюющими подразделениями.

В конечном счете, на основе вышеупомянутой информации создается цифровая карта текущей боевой ситуации, которую можно отобразить на любом компьютере, тактическом планшете или даже мобильном телефоне. Это, как пишет польский эксперт, облегчает командирам планирование и проведение операций, а также позволяет координировать действия с другими подразделениями.

Она помогает украинцам побеждать на поле боя.

В материале говорится, что система «Дельта» является полностью украинской разработкой. Проект был запущен в 2015 году волонтерами общественной организации «Аэро-разведка», которые уже в 2016 году представили прототип, сочетающий систему видеонаблюдения с системой работы на электронной карте. В 2017 году права собственности были переданы Минобороны Украины, а с 2022 года «Дельта» находится в распоряжении Центра Инноваций и развития при военном ведомстве.

Польский эксперт подчеркивает, что, разрабатывая систему украинцы были весьма дальновидны, создав продукт совместимый с аналогичными решениями, применяемыми армиями стран-членов Североатлантического альянса.

Дельта» - прекрасный пример того, как Украина и НАТО могут сотрудничать, развиваться и получать взаимную выгоду. Украина стремится стать неотъемлемой частью организации. Наша армия уже реализует новейшие стандарты НАТО. Но что еще более важно, мы находимся в процессе тестирования и внедрения новых стандартов для НАТО. Украина-лучший полигон, потому что у нас есть возможность проверить все гипотезы в бою и внести революционные изменения в военную технику и современную войну. И я верю, что в партнерстве со странами НАТО, особенно в области развития технологического потенциала, мы быстро добьемся заслуженной победы

- приводит издание слова министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Напоследок в Defence24 отметили, что, осознавая важность содержащихся в системе «Дельта» данных, российские хакеры уже давно пытались проникнуть в нее и нарушить ее работу. Одна из подобных атак в августе 2022 года закончилась частичным успехом, о чем в российских СМИ писали 1 ноября, возложив ответственность на некоего хакера под ником «Джокер».

В то же время, как пишет польский эксперт, несанкционированный вход в систему был замечен довольно оперативно, и, по словам украинцев, российские хакеры находились внутри определенного фрагмента «Дельты» около тринадцати минут. В итоге, то, что русские узнали о размещении части украинских войск на южном фронте, практически не стало проблемой. Ситуация на том направлении была очень динамичной, и полученные хакерами данные очень быстро потеряли свою актуальность.